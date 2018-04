Círio de Nazaré leva 6 mil às ruas no Rio de Janeiro

O cortejo do Círio de Nazaré reuniu hoje (4) cerca de 6 mil pessoas na Praia de Copacabana, segundo estimativas da Guarda Municipal. Foi a segunda vez que a procissão, uma tradição de Belém do Pará, tomou a Avenida Atlântica. Na orla, mil pessoas levaram a corda de 100 metros que cercava o carro com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado do Pará.

Segundo a paraense Karla Oliveira, de 42 anos, que seguiu a procissão descalça, foi uma oportunidade de matar a saudade do cortejo em Belém. "Decidi vir segurando a corda e, por isso, estou sem sapatos. Queria reviver um pouco o círio de verdade, em Belém. Sou de lá e já faz sete anos que não consigo ir", contou a auxiliar administrativa, que seguiu toda a procissão entre o Posto 6 e a Rua República do Peru.

A imagem de Nossa Senhora também foi saudada por dezenas de jovens, entusiasmados com a Jornada Mundial de Juventude, que será realizada na capital fluminense, em 2013. Com faixas alusivas ao evento, eles acompanharam a peregrinação fazendo a divulgação do encontro católico. "É uma experiência de declaração de fé", disse Sara Araújo, de 17 anos.

O arcebispo da cidade do Rio, dom Orani João Tempesta, destacou que reunir jovens era um dos objetivos da celebração. "A Jornada da Juventude já começa a acontecer no Rio. É o momento de chamar os jovens para para paz, a fraternidade e ajudar o mundo a ser mais justo", disse o arcebispo.

A manifestação religiosa termina hoje, com missa seguida por um show da cantora Elba Ramalho, na Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Acari, zona norte da cidade. A imagem chegou ao Rio na sexta-feira (3) e e percorreu paróquias durante o sábado e domingo.