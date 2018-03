Com 138 ocorrências, Rio segue em atenção devido à previsão de chuva

SÃO PAULO - A previsão para o município do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26, é de que o tempo fique instável e as chuvas continuem. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de acumulado de chuva significativo durante todo o dia.

Veja também:

Defesa Civil diz que Rio já está com 'vida normal'

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Circulação de trens é restabelecida após alagamentos

Desde a noite de segunda-feira, 25, a zona norte da cidade sofre com o temporal que atingiu a região. Um corpo foi resgatado nas imediações da Praça da Bandeira. O Corpo de Bombeiros acredita que a pessoa tenha sido vítima de afogamento.

Segundo a Defesa Civil, entre as 19 horas de ontem e esta manhã, foram registradas 138 ocorrências, sendo 58 delas por alagamentos. Mais de quatro desabamentos parciais aconteceram.

Nas regiões da Tijuca e Maracanã, a chuva causou alagamentos intransitáveis nas ruas Teodoro da Silva, Barão do Bom Retiro, Pereira Nunes, Conde de Bonfim, no Boulevard 28 de Setembro, Rua Uruguai, Avenida Radial Oeste, Praça da Bandeira e Avenida Maracanã.

Desmoronamentos. Além dos alagamentos, o deslizamento de uma pedra interdita a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, em frente ao Morro da Árvore Seca. Parte do bloco de rocha de 300 metros cúbicos, equivalente ao tamanho de um caminhão, foi implodida pela manhã. O trânsito ficará bloqueado no local até a conclusão dos trabalhos.

Segundo a Fundação GEO-RIO, órgão da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura, até as 11 horas as equipes haviam realizado a primeira detonação. O objetivo é fragmentar a rocha em pequenos pedaços. Não há previsão para o término da implosão.

A recomendação é de que os motoristas evitem a região. A melhor opção de rota, no sentido Jacarepaguá, é o Alto da Boa Vista e a Linha Amarela, e no sentido Grajaú, a Estrada do Pau Ferro e a Linha Amarela.

O Centro de Operações informou que a probabilidade de escorregamento é muito alta nas encostas da região da Grande Tijuca, Andaraí, Lins, Grajaú, Rio Comprido e Alto da Boa Vista. A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas que moram em áreas de risco se dirijam a pontos de apoio em locais seguros e permaneçam lá até a chuva parar.

O município está em Estágio de Atenção, segundo o Alerta Rio, devido a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte. O Estágio de Atenção é o segundo em uma escala de quatro e se caracteriza pela possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

Sirenes. O Centro de Operações Rio informa que às 6 horas, a Defesa Civil suspendeu o alerta das sirenes em 11 comunidades da Grande Tijuca que estavam em situação de alto risco. As comunidades que haviam sido acionadas esta noite foram: Borel, Formiga, Chacrinha, Matinha, Cotia, Encontro, Santa Terezinha, Dona Francisca, Morro dos Macacos, Morro da Liberdade e Cachoeira Grande.

Nestas áreas, o índice pluviométrico havia ultrapassado os 40mm em uma hora. Em todos estes locais, agentes comunitários orientaram os moradores a deixarem suas casas e a se dirigirem aos pontos de apoio em cada comunidade.

Atualizado às 11h37