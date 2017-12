Criminosos usam caminhão para destruir parede de mercado

RIO - Um caminhão foi usado por cerca de dez homens armados para arrebentar as paredes de um mercado para roubar um caixa eletrônico em um mercado em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 5. O crime aconteceu na Rua Francisco Portela, por volta das 3h30. Os criminosos conseguiram fugir em direção ao Conjunto de Favelas do Chapadão, em motocicletas.

Pelo menos um dos suspeitos estaria com um fuzil. A fachada do mercado ficou destruída por causa da batida do veículo. A segurança no local foi reforçada.

Durante a manhã desta terça-feira, policiais militares do 41º Batalhão (Irajá) buscam informações sobre a ação no local. A 31ª Delegacia de Polícia (Ricardo de Albuquerque) instaurou inquérito para apurar o crime.

Segundo informações da Polícia Civil, foi feita uma perícia no local. O caminhão usado para praticar o furto foi apreendido e encaminhado para perícia. Os investigadores ainda não sabem qual foi a quantia roubada na ação.

"Os agentes estão à procura de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar a autoria do fato", informou a polícia, por meio de nota. Depois destas primeiras análises, a investigação deve ser encaminhada para a Delegacia de Roubos e Furtos, responsável por crimes que envolvem grandes quantias.