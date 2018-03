Comerciantes reduzem investimento em segurança no Rio

Os comerciantes do Rio reduziram seus investimentos em segurança no primeiro semestre de 2007, embora o número de empresas investindoem segurança tenha aumentado nesse período. É o que concluiu a pesquisa realizada pelo Instituto da Federação de Comércio (Ifec-RJ) sobre os gastos de segurança do comércio em 2007. O estudo, que é realizado semestralmente desde 2002, ouviu empresários de 3.000 estabelecimentos, em todo o Estado do Rio. O gasto de R$ 1,05 bilhão com segurança de janeiro a junho é o menor dos últimos seis anos e corresponde a 1,97% do faturamento. "Ao mesmo tempo em que houve uma redução no gasto, aumentou o percentual de empresas que investiram em segurança. Isso se explica pelo prazo de renovação de equipamentos, que normalmente é de cinco anos e pela queda do dólar", disse o presidente Orlando Diniz. "Devido à valorização do real frente ao dólar, os preços dos equipamentos estão mais baixos do que há cinco anos, permitindo que um número maior de empresas possa arcar com os custos da segurança. Além disso, houve um aumento no faturamento das empresas no Estado do Rio nesse período", afirmou. Segundo a pesquisa, 38% dos comerciantes fizeram investimentos em segurança nos seis primeiros meses do ano. Os meios preferidos para evitar roubos e furtos são a instalação de sistemas de alarme, câmeras, contratação de seguranças particulares ou vigias noturnos, segurança externa ou aluguel de lojas em shoppings ou condomínios. Dos comerciantes entrevistados, quase 7% haviam sido vítima de roubo ou furtados no períodos . Somados os prejuízos, eles alcançam quase 2% do faturamento total do comércio. Os setores que mais investiram em equipamentos contra a violência foram os de autopeças (3,6%), hotelaria (3,1%) e diversão (3%), seguidos dos de farmácia(2,9%), cine-foto-som (2,5%) e lojas de departamentos (2,4%). As regiões mais beneficiadas foram as de São Gonçalo (3,3%), Baixada Fluminense (2,7%), Nova Friburgo (2,4%) e capital (2,2%).