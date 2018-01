Comissão de Investigação vai apurar incidente com trem

A Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário, empresa que administra o sistema ferroviário de passageiros da Região Metropolitana do Rio, instalou nesta segunda-feira, 18, uma Comissão de Investigação para averiguar as condições que causaram o incidente com uma das composições.

Passageiros informaram que o trem do ramal de Japeri, que apresentou defeito na parte da manhã, circulou sem maquinista no trecho entre as estações de Ricardo de Albuquerque e Oswaldo Cruz. Segundo eles, a composição estava em velocidade superior a normal e não parou na estação de Deodoro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Supervia, a empresa trabalha em conjunto com a polícia civil na apuração dos fatos. Os técnicos da empresa, acompanhados dos policiais e peritos já estiveram no local e no trem, iniciando a apuração dos registros e depoimentos.

O maquinista da composição e controladores da via já prestaram depoimento à administração interna e deverão depor também na polícia civil, segundo a Supervia, que não informou o conteúdo dos depoimentos.

Todos os detalhes e questionamentos sobre o incidente, apurados pela Comissão de Investigação, constarão do laudo que será entregue à agência reguladora em 30 dias.