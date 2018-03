Comoção mantém Cissa Guimarães no topo do Twitter pelo 2º dia

Atriz postou apenas uma vez até agora desde a morte do filho. Imagem: Reprodução

Mesmo após um dia, em uma hora, cerca de 600 posts são feitos no Twitter com a palavra 'Cissa Guimarães'. Em 12 horas, 1,5 mil pessoas enviam condolências diretamente a ela. A morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz e apresentadora, por atropelamento na última terça-feira causou comoção entre os usuários da rede de microblogging. Pelo segundo dia consecutivo, o termo 'Cissa Guimarães' está no topo dos assuntos mais comentados do site no Brasil.

Desde ontem, a atriz só publicou em seu Twitter a frase "Em luto!". Mesmo assim, twitteiros não param de mandar diretamente a ela frases como "meus sentimentos" ou, simplesmente, "força". Os usuários também trocam informações sobre o andamento das investigações e mostram indignação sobre o ocorrido: "Onde vamos parar com esses caras loucos no trânsito, hein?", protestou @marcio_rb.

Famosos também aproveitaram suas contas no Twitter para mostrar apoio. Ana Maria Braga mandou "carinho e orações". Angélica pediu "força" e disse que estava rezando por ela. Beto Silva, do Casseta e Planeta, disse que estava "muito, muito triste". A cantora Adriana Calcanhoto ofereceu ajuda: "Se precisar, estou aqui". O jornalista William Bonner deixou seu "abraço solidário e o de toda a família". O mesmo fizeram Serginho Groisman, Luciano Huck, Luciana Gimenez, entre outras celebridades.