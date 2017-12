Confira os blocos que vão desfilar no carnaval do Rio

Vai passar o carnaval no Rio? Confira os bloquinhos que vão se apresentar em todas as regiões da cidade até o dia 5 de março. As informações são da Riotur.

16 de fevereiro, quinta-feira

17h - Distribui Sem Juízo

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua da Quitanda entre Rua Sete de Setembro e Rua da Assembleia

17h - Inova que eu Gosto

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Concentração: Rua Barão do Flamengo, esquina com Praia do Flamengo

18h - Batuke Nuclear

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua da Candelária, esquina com Teófilo Otoni

17 de fevereiro, sexta-feira

17h - Ih, É Carnaval!

Bairro: Urca - Zona Sul

Concentração: Praça da Medalha Milhagrosa

18h - Alegria do Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Bloco parado: Rua Galdino Pimentel, esquina com Dias da Cruz

18h - É o Bicho Folia

Bairro: Irajá - Zona Norte

Concentração: Praça Rodrigues Galhardo

18h - É Pequeno, mas vai Crescer

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Alexandre Mackenzie, esquina com Rua Senador Pompeu

18h - Molha o Pé das Oito

Bairro: Centro

Concentração: Rua Rodrigo Silva, esquina com Rua São José

19h - Badalo de Santa Teresa

Bairro: Santa Teresa - Centro

Bloco parado: Largo das Neves

19h - Se Deixar Eu Boto

Bairro: Pavuna - Zona Norte

Concentração: Rua Dr. José Thomás, nº 920

18 de fevereiro, sábado

7h - Céu na Terra

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo dos Guimarães

8h - Bloco da Sá Pereira (Infantil)

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Capistrano de Abreu, nº 29

8h - Bloco dos Mendigos

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Bulhões de Carvalho, esquina com Rainha Elizabeth

8h - Imaginô? Agora Amassa!

Bairro: Leblon - Zona Sul

Concentração: Rua José Linhares, esquina com Rua Conde de Bernadote

9h - Areia

Bairro: Leblon - Zona Sul

Bloco parado: Rua Dias Ferreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General Urquiza

9h - Batuquebato

Bairro: Maracanã - Zona Norte

Concentração: Avenida Radial Oeste, em frente ao Museu do Índio

9h - Cordão de São José da Lagoa

Bairro: Lagoa - Zona Sul

Bloco parado: Av. Borges de Medeiros, 2735 (Praça da Igreja de São José)

9h - Mini Bloco

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Xavier de Brito

10h - Banda do Pechincha

Bairro: Pechincha - Zona Oeste

Concentração: Largo do Pechincha

10h - Bloco D´Samba

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Av. do Pepê c/ Érico Veríssimo

10h - Bloco da Pracinha

Bairro: Jardim Botânico - Zona Sul

Bloco parado: Praça Pio XI

10h - Ilha Encosta que Ele Cresce

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

10h - Parei de Beber, Não de Mentir!

Bairro: Curicica - Zona Oeste

Bloco parado: Praça do Bandolim

10h - Só o Cume Interessa

Bairro: Urca - Zona Sul

Bloco parado: Praça General Tibúrcio

12h - Bloco da Urubuzada

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Praça Afonso Pena

12h - Butano na Bureta

Bairro: Maracanã - Zona Norte

Concentração: Rua Senador Furtado, esquina com Rua Pará

12h - Plantão Bom é Samambaia

Bairro: Maracanã - Zona Norte

Bloco parado: Praça Maracanã

12h - Xupa Mas Não Baba

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Rua Alice, nº 1

13h - Alegria do Sapê

Bairro: Rocha Miranda - Zona Norte

Concentração: Rua Picui

13h - Vizinha Fofoqueira

Bairro: Bento Ribeiro - Zona Norte

Concentração: Rua Divinópolis, 167

14h - Bloco Brasil

Bairro: Leme - Zona Sul

Bloco parado: Praça Almirante Julio de Noronha

14h - Bloco da Ansiedade

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Rua Gago Coutinho, em frente ao Mercadinho São José

14h - Cachorrão Folia

Bairro: Irajá - Zona Norte

Bloco parado: Rua Manoel Araújo

14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - Quiosque Côco Loko

14h - Fla Master

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lucio Costa, em frente ao nº 3604 - Calçadão da praia

14h - Harmonia de Copacabana

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Avenida Atlântica, esquina com Siqueira Campos

14h - Me Engana Que Eu Gosto

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Jóia Valansi

14h - Põe na Quentinha?

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Conselheiro Saraiva, em frente ao nº 39

14h - Simpatia é Quase Amor

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Praça General Osório

15h - Batuke de Ciata

Bairro: Saúde - Centro

Concentração: Praça Coronel Assunção (Praça da Harmonia)

15h - É Pequeno mas não amolece

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Bloco parado: Praça Professor Henrique Niremberg

15h - Embalo da Barão

Bairro: Praça Seca - Zona Oeste

Bloco parado: Country Clube da Praça Seca

15h - Lavou Tá Limpo

Bairro: Praça Seca - Zona Oeste

Bloco parado: Rua Candido Benício, 2235

15h - Os Imóveis

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Souza Lima, em frente ao nº 121

15h - Os Monarcas

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Bloco parado: Praia da Engenhoca (Quiosque 5)

15h - Pinto Sarado

Bairro: Santo Cristo - Centro

Concentração: Travessa Sara

15h - Rio Pandeiro

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Bloco parado: Praça São Salvador

16h - Alegria da Mangueira

Bairro: Mangueira - Zona Norte

Concentração: Campo da UPP Mangueira - Rua Visconde de Niterói

16h - Amigos da Esquina

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua 2 de fevereiro, esquina com Rua Pernambuco e Rua Dr. Bulhões

16h - Amigos do Catete

Bairro: Catete - Zona Sul

Bloco parado: Rua Dois de Dezembro, esquina com Rua do Catete

16h - ASPA - Amigos da Sueca da Pedro Américo

Bairro: Catete - Zona Sul

Bloco parado: Rua Pedro Américo, nº 363

16h - Banda Bandida

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Rodolfo Dantas, entre a Av. Nossa Senhora Copacabana e Rua Barata Ribeiro

16h - Banda do Tijuca Tênis Clube

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Tijuca Tênis Clube

16h - Banda do Village

Bairro: Portuguesa -Ilha do Governador

Concentração: Rua Luiz Sá, altura do número, 205

16h - Banda Haddock

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Afonso Pena, nº 10

16h - Bloco da Mamadeira

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça General Leandro

16h - Bloco do Ipê

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Alm. Cochrane, 36

16h - Boca Aberta

Bairro: Maré - Zona Norte

Concentração: Rua Tancredo Neves

16h - Calma Amor

Bairro: Irajá - Zona Norte

Bloco parado: Praça Ferreira Souto

16h - Cê Tá Lindo

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Bloco parado: Rua Meringuava, nº 401

16h - Cutucano Atrás

Bairro: Leme - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, altura do nº 458 - Quiosque Estrela de Luz

16h - Encosta que Ele Cresce

Bairro: Vista Alegre - Zona Norte

Concentração: Rua Ribadejo

16h - Eu Não Venho Mais Aqui

Bairro: Abolição - Zona Norte

Concentração: Rua Gaspar, esquina com Rua Ferreira Leite

16h - Fuzuê... Só Alegria Pra Você!

Bairro: Del Castilho - Zona Norte

Concentração: Rua Chapadinha, nº 2

16h - Guri da Merck

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Concentração: Praça Albert Sabin (Praça da Merck)

16h - Já Comi Pior Pagando

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Rua Leite de Abreu

16h - Mistura de Santa

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Mirante do Rato Molhado

16h - Pérola da Guanabara

Bairro: Paquetá - Centro

Bloco parado: Praça São Roque

17h - Afoxé Omo Ifá

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Barão de Drummond

17h - Banda da Flack

Bairro: Riachuelo - Zona Norte

Concentração: Rua Flack

17h - Bloco do Rock

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Tiradentes

17h - Eu Amo a Lapa

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

17h - Morde e Pica Toda Hora

Bairro: Jacarepaguá - Zona Oeste

Bloco parado: Rua Jorge Faraj

17h - Serrote Afiado

Bairro: Engenho da Rainha - Zona Norte

Concentração: Rua Mario Ferreira, 217

18h - Carmelitas (Ensaio)

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Tiradentes

18h - Você Vem Se Quiser

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Araújo Porto Alegre, 71

15h - Seu Kuka

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Bloco parado: Rua Emilia Sampaio

19 de fevereiro, domingo

7h - Cordão do Boitatá (Cortejo)

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Arcos da Lapa

8h - Banda de Cavalcante

Bairro: Cavalcante - Zona Norte

Concentração: Rua Graça Melo, em frente ao nº 640

8h - Blocão de Copacabana

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Posto 6 de Copacabana (Sofitel)

8h - Bloco da Preta

Bairro: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário

8h - Chora Me Liga

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, altura do Posto 5

8h - Gigantes da Lira

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Praça Jardim Laranjeiras - Rua General Glicério

8h - Imagininho

Bairro: Leblon - Zona Sul

Bloco parado: Praça Claudio Coutinho

8h - Suvaco do Cristo

Bairro: Jardim Botânico - Zona Sul

Concentração: Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Faro

8h - Fogo e Paixão

Bairro: Centro

Bloco parado: Largo de São Francisco

9h - Acorda e vem Brincar

Bairro: Vila Valqueire - Zona Norte

Concentração: Rua das Dálias

9h - Empolga às 9

Bairro: Ipanema

Bloco parado: Praia de Ipanema, Posto 9

9h - Mini Bloco

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Praça do Pomar

10h - Bloco das Cacheadas

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Barão de Mesquita, 280

10h - Miss Bellydance Brasil

Bairro: Méier

Bloco parado: Praça Agripino Grieco

10h - Se não quiser me dar, me empresta

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Praia de Ipanema

11h - Escravos da Mauá

Bairro: Saúde - Centro

Concentração: Largo São Francisco da Prainha

12h - Quem Num Guenta Bebe Água

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Rua Gago Coutinho, esquina com Rua Marquesa de Santos

12h - Vem Tomar no Zóio

Bairro: Vargem Grande - Zona Oeste

Bloco parado: Estrada do Sacarrão s/n (Bar do Zóio)

13h - Banda da Barra

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lúcio Costa, em frente ao nº 3.600

13h - Meu Glorioso São Cristóvão

Bairro: São Cristóvão - Zona Norte

Concentração: Rua General Bruce, nº 551

13h - Pipoca no Mel

Bairro: Gamboa - Centro

Concentração: Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia)

13h - Timoneiros da Viola

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Praça Paulo da Portela

14h - Batucada do Nosso Bloco

Bairro: Campo Grande - Zona Oeste

Bloco parado: Largo do Rio da Prata

14h - Fala Bobagem

Bairro: Vila da Penha - Zona Norte

Bloco parado: Praça Paulo Setúbal

14h - O Fervo

Bairro: Estácio - Centro

Concentração: Rua Maia de Lacerda, esquina com Rua Estácio de Sá

14h - Fuzuê da Ilha

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça do Grego

14h - Garganta Seca de Irajá

Bairro: Irajá - Zona Norte

Concentração: Rua Manoel de Araújo

14h - Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta!

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

14h - Tamo Junto in Folia

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Bloco parado: Rua Marechal Marciano, esquina com Santana de Ipanema (Praça das Juras)

15h - Banda do Arroxo

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Belfort Roxo, esquina com a Rua Ministro Viveiros de Castro

15h - Bigode Esticado

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Dias da Cruz, nº 255

15h - Banda da Amizade

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua Tadeu Kosciusco

15h - Incha Rola

Bairro: Anil - Zona Oeste

Concentração: Rua Araticum, 603

15h - Larga a Onça, Alfredo!

Bairro: Laranjeiras - Zona Oeste

Concentração: Rua Ipiranga, em frente ao nº 49

15h - Eu Choro Curto Mas Rio Comprido

Bairro: Rio Comprido - Centro

Concentração: Rua Aristides Lobo, 250

15h - Foliões da Prainha

Bairro: Saúde - Centro

Bloco parado: Largo São Francisco da Prainha

15h - Tá Pirando, Pirado, Pirou!

Bairro: Urca - Zona Sul

Concentração: Av. Pasteur, em frente ao Instituto Benjamim Constant

15h - Vai Tomar no Grajaú

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Concentração: Av. Engenheiro Richard 110

16h - Banda da Praça Afonso Pena

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Praça Afonso Pena

16h - Boka de Espuma

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Marquês de Olinda, esquina com Rua Bambina

16h - Pipoca e Guanará

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Afonso Pena

16h - Pra Se Apaixonar

Bairro: Quintino - Zona Norte

Bloco parado: Rua Vital, esquina com Rua Nogueira

16h - Unidos da Lapa de Irajá

Bairro: Irajá - Zona Norte

Bloco parado: Praça Padre Portugal

16h - Vamos Com Tudo

Bairro: Cordovil - Zona Norte

Bloco parado: Rua Gal. Carvalho c/ Rua João Henrique

16h - Xodó da Piedade

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter

17h - Bonecos Gigantes do Germano

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua Dias da Cruz 868

17h - Unidos do Cuitezão

Bairro: Inhaúma - Zona Norte

Concentração: Rua Guapitanga

19h - Coração das Meninas

Bairro: Saúde - Centro

Bloco parado: Praça da Harmonia

21 de fevereiro, terça-feira

14h - Zona Mental

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Praça de Guilherme da Silveira

22 de fevereiro, quarta-feira

17h - Discípulos do Oswaldo

Bairro: Manguinhos - Zona Norte

Concentração: Largo do Amorim c/ Rua Rosa da Fonseca

17h - Regula Mas Libera

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Teófilo Otoni c/ Rua da Quitanda

19h - Banda do Tio Marco

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Largo da Rua Porto Valter

23 de fevereiro, quinta-feira

15h - Loucura Suburbana

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Instituto Municipal Nise da Silveira, Rua Ramiro Magalhães

17h - Banda da Rua do Mercado

Bairro: Centro

Concentração: Rua do Mercado

17h - Bloco dus Impussivi

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Lélio Gama, esquina com Avenida Chile

17h - Cobra Sarada

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Rua Gago Coutinho, em frente ao Parque Guinle

17h - Mostra o Fundo Que Eu Libero o Benefício

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua da Quitanda, esquina com Rua da Alfândega

18h - Batuke Nuclear

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua da Candelária, 65, esquina com Teófilo Otoni

24 de fevereiro, sexta-feira

13h - Carmelitas

Bairro: Santa Teresa

Concentração: Rua Dias de Barros, esquina com a Ladeira de Santa Teresa

14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - Quiosque Côco Loko

15h - Bloco dos Aposentados

Bairro: Centro

Concentração: Buraco do Lume

15h - Dragões da Riachuelo

Bairro: Bairro de Fátima - Centro

Concentração: Rua do Senado

16h - Banda do Lido

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Ronald de Carvalho, entre Rua Viveiros de Castro e

Av. Nossa Senhora de Copacabana

16h - Cata Latas do Grajaú

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Bloco parado: Praça Nobel

16h - Pode Vir Que Tem

Bairro: Engenho Novo - Zona Norte

Concentração: Rua Juiz Jorge Salomão

16h - Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

Bairro: Centro

Concentração: Buraco do Lume

17h - Embaixadores da Folia

Bairro: Centro

Concentração: Buraco do Lume

17h - Meia Dúzia de Gatos Pingados

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Avenida Cônego Vasconcelos, em frente à Estação de Bangu

17h - Unidos do Chapadão

Bairro: Ramos - Zona Norte

Concentração: Travessa dos Campeões

18h - Banda do Jiló

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Pinto de Figueiredo, nº 26

18h - Bloco das Piranhas do Jefinho

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

18h - Bloco Do Rock

Bairro: Ilha do Governador

Bloco parado: Praça Iaiá Garcia

18h - É o Bicho Folia

Bairro: Irajá

Bloco parado: Praça Rodrigues Galhardo

18h - Rola Preguiçosa - Tarda mas não falha

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Rua Maria Quitéria, esquina com Epitácio Pessoa

18h - Senta Que Eu Empurro

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Rua Artur Bernardes, nº 26-A

18h - Te Vejo Por Dentro... Sou da Radiologia

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua Joaquim Silva, 15

18h - Turma dos 300

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Bloco parado: Praça Edmundo Rego

19h - Bloco do Ooooooi

Bairro: Cachambi - Zona Norte

Concentração: Praça Avaí

19h - Boêmios da Lapa

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

19h - Escorrega Mas Não Cai

Bairro: Saúde - Centro

Concentração: Praça Coronel Assunção (Praça da Harmonia)

25 de fevereiro, sábado

7h - Céu na Terra

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo dos Guimarães

8h - Carrossel de Emoções

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Av. Lúcio Costa c/ Érico Veríssimo

8h - Cordão da Bola Preta

Bairro: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário

8h - Doi Pra Lá, Dois Pra Cá

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Álvaro Ramos, 11

8h - MultiBloco

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua Dídimo, esquina com a Rua do Senado

8h - Bloco do Show do Antonio Carlos

Bairro: Glória - Zona Sul

Concentração: Rua do Russel, nº 434

9h - Blocão da Barra

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Sul

Bloco parado: Praça São Perpétuo (Praça do Ó)

9h - Bloco da Favorita

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com a Rua Julio de Castilhos

9h - Empolga às 9

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com a Av. Rainha Elizabeth

9h - Escangalha!

Bairro: Gávea - Zona Sul

Concentração: Rua Orsina da Fonseca

10h - Na Pressão Eu Vou

Bairro: Campo Grande - Zona Oeste

Concentração: Avenida Cesário de Melo, esquina com Coronel Agostinho

10h - Sem Saidinha

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Alex Schumacher Bastos

10h - Verde e Branco do Zumbi

Bairro: Zumbi - Ilha do Governador

Concentração: Rua Peixoto de Carvalho

11h - Bloco do Tamanco

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Rua D, 19

11h - Maravilhas do Porto

Bairro: Saúde - Centro

Bloco parado: Largo São Francisco da Prainha

12h - Zazumba (Cabloco Muderno)

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Bloco parado: Praça Barão de Drummond

13h - Fogo na Cueca

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Anita Garibaldi, 60

13h - Fome Zero

Bairro: Madureira - Zona Norte

Concentração: Rua Domingos Fernandes

13h - Os 300

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Largo da Tapiranga

13h - Sou Cheio de Amor

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10

13h - Terreirada Cearense

Bairro: São Cristóvão - Zona Norte

Bloco parado: Quinta da Boa Vista

14h - Afro Dan Ara

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté

14h - Banda Sá Ferreira

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Sá Ferreira entre Av. Nossa Senhora de Copacabana e

Rua Bulhões de Carvalho

14h - Bloco do Barbas

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Assis Bueno, esquina com Arnaldo Quintela

14h - Cordão Alegria da Tijuca

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Afonso Pena, entre Haddock Lobo e Doutor Satamini

14h - Diversão Brasileira

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Xavier de Brito

14h - Estrelinhas da Penha

Bairro: Penha - Zona Norte

Bloco parado: Rua Aimoré, 180

14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - Quiosque Côco

Loko

14h - Harmonia de Copacabana

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica esquina da Siqueira Campos

14h - Olha Pá Mim

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Afonso Pena

14h - Os Monarcas

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

14h - Pragradar as Criancinhas

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Bloco parado: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

14h - Turma do Gato Futebol e Samba

Bairro: Pilares - Zona Norte

Concentração: Rua Djalma Dutra, nº 119

14h - Ulalá Balancê

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, altura do Posto 6

15h - Baile do Guri

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Bloco parado: Praça da Merck

15h - Banda Carnavalesca de Madureira

Bairro: Madureira

Concentração: Travessa Almerinda Freitas

15h - Carioca da Gema

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua dos Arcos, 24 - em frente à Fundição Progresso

15h - Ciganas Feiticeiras de Olaria

Bairro: Olaria - Zona Norte

Concentração: Rua Paranhos, esquina com João Rego

15h - Fala Que´u Te Escuto

Bairro: Glória - Zona Sul

Concentração: Rua da Glória c/ Rua Cândido Mendes

15h - Hora Certa de Cavalcante

Bairro: Cavalcante - Zona Norte

Concentração: Rua Silva Vale (Campo do Mangueirão)

15h - Na Hora Que Se Vê

Bairro: Tauá - Ilha do Governador

Concentração: Praia da Rosa, em frente ao Governador Iate Clube

15h - Os Imóveis

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Souza Lima, em frente ao nº 121

15h - Rebarbas

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Mauro Duarte

15h - Se Não Guenta, Por Que Veio?

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Rua Guaxupé c/ Rua Uruguai

15h - Toco-Xona

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Bloco parado: Praia do Flamengo 340 (campo de terra)

15h - Unidos da Ribeira

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: Praça Iaiá Garcia

15h - Unidos da Travessa Miracema

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Travessa Miracema

16h - Aconteceu

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo das Neves

16h - Alegria da Mangueira

Bairro: Mangueira - Zona Norte

Concentração: Campo da UPP Mangueira - Rua Visconde de Niterói

16h - Amigos da Esquina

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua 2 de fevereiro, esquina com Rua Pernambuco e Rua Dr. Bulhões

16h - Amigos da Joaquim Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Joaquim Méier, 213

16h - Amigos do Catete

Bairro: Catete Zona Sul

Concentração: Rua Dois de Dezembro, esquina com Rua do Catete

16h - Amigos do Wilson Alicate

Bairro: Praça da Bandeira - Zona Norte

Bloco parado: Rua São Valetim, esquina com Rua Joaquim Palhares

16h - Banda de Ipanema

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro

16h - Banda do Mackenzie

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Dias da Cruz, 561

16h - Banda do Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Constança Barbosa, nº 12

16h - Chora 10

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua São Miguel, 430

16h - Cordão do Prata Preta

Bairro: Gamboa - Centro

Concentração: Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia)

16h - Do Vinil ao K7

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira)

16h - Esquenta de Padre Miguel

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Rua Figueiredo Camargo

16h - Essa Parada do Lins

Bairro: Lins de Vasconcelos - Zona Norte

Concentração: Rua Lins de Vasconcelos

16h - Os Mariocas

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça dos Estivadores

16h - Pinta Mas Não Borra

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Voluntários da Pátria, nº 34

16h - Pode Vir Que Tem

Bairro: Engenho Novo - Zona Norte

Concentração: Rua Juiz Jorge Salomão

16h - Seu Kuka

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Concentração: Largo Irma Maria Marta Ward

16h - Vamos que Vamos

Bairro: Campo Grande - Zona Oeste

Concentração: Vila São João

17h - Bloco do Teimoso

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

17h - Coração das Crianças

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

17h - Estica do Flamengo

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Sandro Moreira

17h - Sacode Mangueira

Bairro: Mangueira - Zona Sul

Concentração: Rua Visconde de Niterói, em frente a Alcoa

17h - Unidos do Chapadão

Bairro: Ramos - Zona Norte

Concentração: Travessa dos Campeões

18h - Rebloco

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

18h - Xupa Queu Gamo

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Praça Paeque Leopoldina

19h - Me Leva que Eu Vou

Bairro: Santíssimo - Zona Oeste

Concentração: Rua Teixeira Campos, esquina com Rua Manuel Torres - em frente a Estação de Santíssimo

19h - Tigres do Coqueiro

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

20h - Alegria de São Bento

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Silva Cardoso c/ Rua da Usina

20h - Cantinho do Urubu

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Estrada do Portela, em frente ao nº 350

20h - Confetes e Serpentinas

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Bloco parado: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

26 de fevereiro, domingo

8h - Areia

Bairro: Leblon - Zona Sul

Concentração: Rua Dias Ferreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General Urquiza

8h - Bangalafumenga

Bairro: Glória - Zona Sul

Bloco parado: Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória

8h - Primeiro Amor

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida do Pepê, em frente à Avenida Érico Veríssimo

8h - Thriller Elétrico

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Bloco parado: Praça Barão de Drummond

9h - Banda do Bairro de Fátima

Bairro: Bairro de Fátima - Centro

Concentração: Praça Presidente Aguirre Cerda

9h - Buda da Barra

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Rua Jornalista Pierre Plancher

9h - Cordão do Boitatá

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça XV de Novembro

9h - Fanfinha

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Chaim Weizman

9h - Laranjada Samba Clube

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Praça Jardim Laranjeiras - Rua General Glicério

9h - Vermelho e Branco da Colônia Z-10

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: Praça São Pedro

10h - Clubinho do Samba

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua José Veríssimo, 150

10h - Que Merda é Essa?!

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Rua Garcia D'avila, esquina com Rua Nascimento Silva

12h - 10+ Malandros

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Bela Flor, 50

12h - Bloco das Piranhas do Terreirão da Rua 1

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Terreirão da Rua 1

12h - Bloco do Boi Dormir

Bairro: Méier - Zona Norte

Bloco parado: Rua Dias da Cruz, 170

12h - Bloco dos Palhacinhos

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Concentração: Estrada do Quitungo, 1221

12h - Vem Que Eu Te Abraço

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Praça da Rua X

13h - Folia do Galo

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Julio de Castilho entre Av.Nossa Senhora de Copacabana e Av. Atlântica

13h - Fome Zero

Bairro: Madureira - Zona Norte

Concentração: Rua Dagmar da Fonseca

14h - Alegria de Quintino

Bairro: Quintino - Zona Norte

Concentração: Rua Olina, nº 19

14h - Amigos da Esquina de Madureira

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Praça de Magno

14h - Banda Alegria do Recreio

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Posto 10 do Recreio

14h - Banda do Lidinho

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Praça do Lido

14h - Banda Sá Ferreira

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Sá Ferreira entre Av. Nossa Senhora de Copacabana e Rua Bulhões de Carvalho

14h - Batalha dos Blocos

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Bloco parado: Praia do Recreio Posto 10

14h - Bloco Afro Zimbauê da Ilha

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Rua Magno Martins em frente à praia

14h - Estrelinhas da Penha

Bairro: Penha - Zona Norte

Bloco parado: Rua Aimoré, 180

14h - Fanfarani

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Chaim Weizman

14h - Gladiadores de Copacabana

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com Rua Constante Ramos

14h - Marcha Nerd

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Xavier de Brito

14h - Pragradar as Criancinhas

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Bloco parado: Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250)

14h - Pressão Alta

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Ferreira de Sampaio, esquina com Av. Dom Hélder Câmara

14h - Quem Me Viu Mentiu

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

14h - Simpatia é Quase Amor

Bairro: Ipanema - Zona Sul

14h - Vem Comigo

Bairro: Vila Kosmos - Zona Norte

Concentração: Rua Itacambira c/Av. Meriti

15h - Afoxé Filhos de Gandhi

Bairro: Saúde - Centro

Concentração: Praça da Harmonia

15h - Baile do Guri

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Bloco parado: Praça da Merck

15h - Banda da Amizade

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua Tadeu Kosciusco

15h - Banda do Limãozinho

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Bloco parado: Conjunto Guaporé

15h - Bonecas Deslumbradas de Olaria

Bairro: Olaria - Zona Norte

Concentração: Rua Conselheiro Paulino, nº 567

15h - É do Pandeiro!

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Bloco parado: Praça São Salvador

15h - Furukuteu

Bairro: Riachuelo - Zona Norte

Concentração: Rua Francisco Bernardino

15h - Os Imóveis

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Souza Lima, em frente ao nº 121

15h - Porre Certo

Bairro: Praça Seca - Zona Oeste

Concentração: Rua Carimã, esquina com Rua Parintins

15h - Terremoto

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Padre Manoel da Nóbrega

15h - Turbilhão Carioca

Bairro: Lagoa - Zona Sul

Bloco parado: Parque dos Patins

16h - Ai, Que Vergonha!

Bairro: São Conrado - Zona Sul

Concentração: Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao Posto 12

16h - Badalo de Santa Teresa

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Rua Paschoal Carlos Magno

16h - Banda da Glória

Bairro: Glória - Zona Sul

Bloco parado: Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes

16h - Banda da Inválidos

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares

16h - Bloco do Pente

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Praça dos Bancários

16h - Boi de Anchieta

Bairro: Anchieta - Zona Norte

Concentração: Praça Nazaré

16h - Cachorro Cansado

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Concentração: Praça José de Alencar

16h - Choppinho da Paula Freitas com Boca Maldita

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica

16h - Do Vinil ao K7

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira)

16h - Foliões de Botafogo

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Praça Mauro Duarte

16h - Império da Folia

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Rua Bento Lisboa, nº 76

16h - Mau Mau de Bangu

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Acanto, esquina com Rua Ajuará

16h - Perereca do Grajaú

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Concentração: Praça Edmundo Rego

16h - Piranhas da Senador Nabuco

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Praça Barão de Drummond

16h - Pragradar da Rocinha

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Estrada da Gávea, 250

16h - Toca Rauuul!

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Tiradentes

16h - Xodó da Piedade

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter

17h - Banda da Conceição

Bairro: Saúde - Centro

Concentração: Largo São Francisco da Prainha

17h - Bloco da Coroinha

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

17h - Coração das Crianças

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

17h - Passa Régua de Bangu

Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Boiobi, 1993

17h - Sorriso de Criança

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Concentração: Rua Pequiri, 277

17h - TPM - Turma da Paz de Madureira

Bairro: Madureira - Zona Norte

Concentração: Em frente ao Império Serrano

17h - Vai Tomar no Azul

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Concentração: Rua Pacheco Júnior, nº 5

18h - Caldeirão do Coqueiro

Bairro: Santíssimo - Zona Norte

Bloco parado: Praça do Coqueiro

18h - Queima de Bangu

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Agricola, esquina com Rua Francisco Real

18h - Raízes da Vila da Penha

Bairro: Vila da Penha - Zona Norte

Concentração: Rua São João Gualberto

18h - Toma Uma

Bairro: Paquetá - Centro

Concentração: Praia da Moreninha

19h - Bloco do Boi "Só Falta Você!"

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

20h - Amigos do Zé

Bairro: Cosmos - Zona Oeste

Concentração: Rua Beira Rio, em frente ao nº 1305

20h - Confetes e Serpentinas

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Bloco parado: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

27 de fevereiro, segunda-feira

7h - Bloco Virtual

Bairro: Leme - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica - Posto 1 - no Calçadão

7h - Corre Atrás

Bairro: Leblon - Zona Sul

Concentração: Rua Dias Ferreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General Urquiza

8h - Afroreggae

Bairro: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março esquina com Rua Buenos Aires

8h - Samba de Santa Clara

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida do Pepê, em frente à Avenida Érico Veríssimo

8h - Sargento Pimenta

Bairro: Glória - Zona Sul

Bloco parado: Aterro Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória

9h - Banda do Jorge

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Mario Lago

9h - Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho

Bairro: Catete - Zona Sul

Bloco parado: Largo do Machado

9h - Polvo da Ilha

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: Praça Iaiá Garcia

10h - Carvalho em Pé

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Rua Visconde de Caravelas, em frente ao nº 22

10h - Inimigos da Bebida

Bairro: Cocotá - Ilha do Governador

Concentração: Praça Comandante Nelson Megé

10h - Nova Geração do Zumbi

Bairro: Zumbi - Ilha do Governador

Concentração: Rua Serrão, esquina com Rua Peixoto de Carvalho

11h - Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Av. Atlântica, esquina com Rua Siqueira Campos

12h - Dinossauros Nacionais

Bairro: Centro

Bloco parado: Largo de São Francisco

12h - Sem Noção

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua dos Arcos, em frente a Fundição Progresso

13h - Filhos da Martins

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua Carlos de Carvalho

13h - Isbarra

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lúcio Costa, em frente a Av. Érico Veríssimo

13h - Seca Copo

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Rua Monjolos, 546

14h - Afoxé Raízes Africanas

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, altura do Posto 6

14h - Afoxé Ylê Alá

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com Rua Santa Clara

14h - Banda da Constança Barbosa - Galo do Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Constança Barbosa, em frente ao nº 212

14h - Banda do Riviera

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Rua Rosalinda Brant, Condomínio Riviera

14h - Banda Sá Ferreira

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Sá Ferreira entre Av. Nossa Senhora de Copacabana e Rua Bulhões de Carvalho

14h - Engata no Centro

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua Ubaldino do Amral enre Rua Carlos de Carvalho e Rua do Senado

14h - Estrelinhas da Penha

Bairro: Penha - Zona Norte

Bloco parado: Rua Aimoré 180

14h - Império da Cruzada

Bairro: Leblon - Zona Sul

Bloco parado: Rua Humbert de Campos entre Av. Afranio de Melo Franco e Av. Borges de Medeiros

14h - Pragradar as Criancinhas

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Bloco parado: Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250)

14h - Vem Comigo

Bairro: Vila Kosmos - Zona Oeste

Concentração: Rua Itacambira c/Av. Meriti

14h - Vermelho e Preto Coirmãos

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Rua Helianto

15h - Afoxé Filhos de Gandhi

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica - Posto 6

15h - Baile do Guri

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Bloco parado: Praça da Merck

15h - Balança Meu Catete

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Rua do Catete, 227

15h - Bambas do Catete

Bairro:Catete - Zona Sul

Bloco parado: Praça do Poeta

15h - Banda da Amizade

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua Tadeu Kosciusco

15h - Banda de Ipanema Infantil

Bairro: Ipanema

Bloco parado: Praça General Osório

15h - Ciganas Feiticeiras de Olaria

Bairro: Olaria - Zona Norte

Concentração: Rua Paranhos, esquina com João Rego

15h - Confraria do Peru Sadio

Bairro: Leme - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, 514 (em frente ao Sindicato do Chopp)

15h - Fúria de Bangú

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Bolobi

15h - Os Imóveis

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Souza Lima, em frente ao nº 121

15h - Pega Rex Social Clube

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Bloco parado: Praça Nossa Senhora da Paz

15h - Raízes do Varandão

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Av. 28 de Setembro 382

15h - Terremoto

Bairro:Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Padre Manoel da Nóbrega

16h - Aconteceu

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo dos Guimarães

16h - Arteiros da Glória

Bairro: Glória - Zona Sul

Concentração: Rua da Glória, nº 190

16h - Associação Carnavalesca Infiéis

Bairro:Centro

Bloco parado: Largo Alexandre Herculano - em frente ao Real Gabinete Português de Leitura

16h - Balanço do Jamelão

Bairro:Andaraí - Zona Norte

Concentração: Rua Botucatu, esquina com Rua Rosa e Silva

16h - Bambas do Curuzu

Bairro: São Cristóvão - Zona Norte

Concentração: Rua Curuzu, nº 87

16h - Bloco de Segunda

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Marques, atrás da Cobal do Humaitá

16h - Boi de Anchieta

Bairro: Anchieta - Zona Norte

Concentração: Praça Nazaré

16h - Charanga Melindrosas de Vila Isabel

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Rua Visconde de Abaeté, esquina com Rua Torres Homem

16h - Choppinho da Paula Freitas

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica

16h - Divas do Recreio

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10

16h - Do Vinil ao K7

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira)

16h - Leão da Pedra

Bairro: Santo Cristo - Centro

Concentração: Rua Da América

17h - A Nega Indoidou

Bairro: Centro

Bloco parado: Rua Álvaro Alvim

17h - Balanço do Pinto

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Pinto de Figueiredo, nº 26

17h - Bloco da Colônia Z-3

Bairro: Paquetá - Centro

Concentração: Praia José Bonifácio

17h - Bloco do Teimoso

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

17h - Coração das Crianças

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

17h - Estica do Flamengo

Bairro:Flamengo - Zona Sul

Concentração: Praça Sandro Moreira

17h - Mocidade de Santíssimo

Bairro: Santíssimo - Zona Norte

Concentração: Rua Silva Cardoso c/ Rua da Usina

17h - Picada de Primeira

Bairro:Lapa - Centro

Concentração: Rua dos Arcos, 24 - em frente à Fundição Progresso

18h - Papo de Cachaça

Bairro: Méier

Concentração: Rua Dias da Cruz, 269

18h - Raízes da Vila da Penha

Bairro: Vila da Penha - Zona Norte

Concentração: Rua São João Gualberto

19h - Tigres do Coqueiro

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

20h - Confetes e Serpentinas

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Bloco parado: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

20h - Mocidade Unida de Magalhães Bastos

Bairro: Magalhães Bastos - Zona Oeste

Concentração: Estrada General Canrobert da Costa, esquina com Rua Carinhanha

22h - Foliões do Rio

Bairro: Ricardo de Albuquerque - Zona Norte

Concentração: Rua Japoara

28 de fevereiro, terça-feira

8h - A Rocha da Gáve

Bairro: Gávea - Zona Sul

Concentração: Praça Santos Dumont

8h - Carmelitas

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo do Curvelo

8h - Vagalume O Verde

Bairro: Jardim Botânico - Zona Sul

Concentração: Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Pacheco Leão

9h - Bagunça Meu Coreto

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Praça São Salvador

9h - Sobrinhos do Tio Bio

Bairro: Leblon - Zona Sul

Concentração: Rua Ataulfo de Paiva, esquina com Rua Rainha Guilhermina

10h - Alegria do Guarabu

Bairro: Jardim Carioca - Ilha do Governador

Concentração: Rua Luis Gomes (Pedreira)

10h - Batuke de Batom

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Praça Iaiá Garcia

10h - Bloco da Gold

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lúcio Costa, em frente a Av. Érico Veríssimo

10h - Quero Exibir Meu Longa

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Praça Gabriel Soares

11h - Cardosão de Laranjeiras

Bairro: Laranjeiras - Zona Sul

Concentração: Rua Cardoso Júnior, esquina com Rua das Laranjeiras

11h - Cheiro na Testa

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Largo dos Guimarães

12h - Mocidade Dependente de Deus

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Concentração: Praia do Flamengo

13h - É Tudo ou Nada?!

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Humaitá, nº 80

13h - Ninho dos Cobras

Bairro: Madureira - Zona Norte

Concentração: Rua Carvalho de Souza, embaixo do Viaduto de Madureira

13h - Orquestra Voadora

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Concentração: Aterro Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões

13h - Os 300

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Largo da Tapiranga

13h - Rio Maracatu

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 8

14h - Banda Alegria do Recreio

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Posto 10 do Recreio

14h - Banda Sá Ferreira

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Rua Sá Ferreira entre Av. Nossa Senhora de Copacabana e Rua Bulhões de Carvalho

14h - Bloco dos Cachaças

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lucio Costa, em frente ao nº 3604 - Calçadão da praia

14h - Canela Fina

Bairro: Quintino - Zona Norte

Concentração: Rua Pedro Reis, em frente ao nº 136

14h - Clube do Samba

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, em frente a Rua Santa Clara

14h - Empurra que Pega do Leblon

Bairro: Leblon - Zona Sul

Concentração: Av. Ataulfo de Paiva entre Av. Bartolomeu Mitre e Rua João Lira

14h - Estrelinhas da Penha

Bairro: Penha - Zona Norte

Bloco parado: Rua Aimoré, 180

14h - Muceludos de Padre Miguel

Bairro: Padre Miguel - Zona Norte

Concentração: Rua Pedro Melo, 579

14h - Mulheres da Vila

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Rua Gonzaga Bastos

14h - O Fervo

Bairro: Estácio - Centro

Concentração: Rua Maia de Lacerda

14h - Pragradar as Criancinhas

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Bloco parado: Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250)

14h - Se Me Der, Eu Como!

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Praça da Medalha Milagrosa

14h - Tribo Cacuia

Bairro: Cacuia - Ilha do Governador

Concentração: Rua Sargento Joao Lopes, 54

14h - Turma da Tramela

Bairro: Piedade - Zona Norte

Concentração: Rua Teresa Cavalcante

14h - Vem Comigo

Bairro: Vila Kosmos - Zona Oeste

Concentração: Rua Itacambira c/Av. Meriti

14h - Visita Fofoqueira

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Coronel Castelo Branco

15h - Ai Se Eu Te Pego

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

15h - Amigos da Onça

Bairro: Cocotá - Ilha do Governador

Concentração: Praça Manoel Bandeira

15h - Baile do Guri

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Bloco parado: Praça da Merck

15h - Bambas do Catete

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Praça do Poeta

15h - Banda da Amizade

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua Tadeu Kosciusco

15h - Banda do Largo da 2ª Feira

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Conde de Bonfim, 25

15h - Banda do Limãozinho

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Bloco parado: Conjunto Guaporé

15h - Banda do Peru Pelado

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com República do Peru

15h - Bonecas Deslumbradas de Olaria

Bairro: Olaria - Zona Norte

Concentração: Rua Conselheiro Paulino, nº 567

15h - Dragões da Riachuelo

Bairro: Bairro de Fátima - Centro

Concentração: Rua do Senado

15h - Furukuteu

Bairro: Riachuelo - Zona Norte

Concentração: Rua Francisco Bernardino

15h - Gambá Cheiroso

Bairro: Jacarepaguá - Zona Oeste

Bloco parado: Rua Bruno Giorgi s/n - Anfiteatro

15h - Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Largo do Machado

15h - Meu Bem, Volto Já

Bairro: Leme - Zona Sul

Concentração: Avenida Princesa Isabel, altura da Barata Ribeiro

15h - Os Imóveis

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Rua Souza Lima, em frente ao nº 121

15h - Perereca Vadia

Bairro: Campo Grande - Zona Oeste

Concentração: Av. Bacaxá Lote 16 quadra 89

15h - Perereka sem Dono

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Bloco parado: Rua Henrique de Novaes, esquina com Rua Real Gandreza

16h - Acadêmicos do Engenho de Dentro

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua Venâncio Ribeiro, 452

16h - ASPA - Amigos da Sueca da Pedro Américo

Bairro: Catete - Zona Sul

Concentração: Rua Pedro Américo, nº 363

16h - Banda da Glória

Bairro: Glória - Zona Sul

Concentração: Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes

16h - Banda da Inválidos

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares

16h - Banda da Saens Pena

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Concentração: Rua Desembargador Izidro, nº 4

16h - Banda das Quengas

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Av. Mem de Sá, entre a Praça da Cruz Vermelha e a Rua Carlos de Carvalho

16h - Banda de Ipanema

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro

16h - Banda Haddock

Bairro: Tijuca

Bloco parado: Rua Afonso Pena, nº 10

16h - Bicho Solto com Desculpa pra Beber

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Estacionamento da Cobal do Humaitá

16h - Boi de Anchieta

Bairro: Anchieta - Zona Norte

Concentração: Praça Nazaré

16h - Cabeça de Chave

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco Parado: Rua Duvivier, nº 40

16h - Cata Latas do Grajaú

Bairro: Grajaú - Zona Norte

Concentração: Praça Nobel

16h - Do Vinil ao K7

Bairro: Madureira - Zona Norte

Bloco parado: Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira)

16h - Enxota que Eu Vou

Bairro: Centro

Bloco parado: Praça Tiradentes

16h - Os Mariocas

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Arcos da Lapa

16h - Só Falta Você

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

17h - Banana Com Queijo

Bairro: Realengo - Zona Oeste

Concentração: Rua Açú, 719

17h - Banda da Flack

Bairro: Riachuelo - Zona Norte

Concentração: Rua Flack

17h - Bangay Folia

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Barão de Capanema

17h - Bagunçando o Coreto

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Abaeté, esquina com Rua Francisco Real

17h - Block`n Roll

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Bloco parado: Praça Iaiá Garcia

17h - Bloco da Coroinha

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

17h - Bloco do UHH!

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Praça Serzedelo Correa

17h - Chifrorosso

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua 2

17h - Coração das Crianças

Bairro: Rocinha - Zona Sul

Concentração: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea

17h - Passa Régua de Bangu

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Boiobi, 1993

17h - Sorriso de Criança

Bairro: Brás de Pina - Zona Norte

Concentração: Rua Pequiri, 277

17h - Último Gole

Bairro: Lagoa - Zona Sul

Bloco parado: Parque dos Patins

18h - Fecha Bar

Bairro: Paquetá - Centro

Concentração: Praia José Bonifácio

18h - Raízes da Vila da Penha

Bairro: Vila da Penha - Zona Norte

Concentração: Rua São João Gualberto

19h - Bloco do Boi "Só Falta Você!"

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

19h - Bloco do Ooooooi

Bairro: Cachambi - Zona Norte

Concentração: Praça Avaí

19h - Boêmios de Sepetiba

Bairro: Sepetiba - Zona Oeste

Concentração: Praia de Sepetiba (Bar do Zezinho)

20h - Bloco do Limão

Bairro: Jardim América - Zona Norte

Concentração: Praça Andrade Neves

20h - Confetes e Serpentinas

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Bloco parado: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

1º de março, quarta-feira

0h - Viemos do Egyto

Bairro: Centro

Concentração: Praça dos Expedicionários

10h - Ainda Aguento

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Praia da Engenhoca

14h - Banda do Village

Bairro: Portuguesa - Ilha do Governador

Bloco parado: Rua Luiz Sá, altura do número 205

14h - Bloco da Apuração dos Embaixadores da Folia

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Av. Gomes Freire, em frente ao nº 533

14h - Chave de Ouro

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua Adolfo Bergamini (Chave de Ouro)

14h - Planta na Mente

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

16h - Batuque das Meninas

Bairro: Catete - Zona Sul

Bloco parado: Largo do Machado

16h - Guri da Merck

Bairro: Taquara - Zona Oeste

Concentração: Praça Albert Sabin (Praça da Merck)

16h - Os Filhos da P!

Bairro: Gávea - Zona Sul

Bloco parado: Av. Padre Leonel França s/n (Em frente a PUC)

17h - Bangay Folia

Bairro: Bangu - Zona Oeste

Concentração: Rua Barão de Capanema

2 de março, quinta-feira

18h - Voltar Pra Quê?

Bairro: Centro

Concentração: Rua Alvaro Alvim

3 de março, sexta-feira

18h - Alegria do Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Bloco parado: Rua Galdino Pimentel, esquina com Dias da Cruz

18h - Kizomba

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Bloco parado: Praça Barão de Drummond

19h - Só Tamborins

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Travessa do Mosqueira, esquina com Rua Visconde de Maranguape

4 de março, sábado

7h - Bloco das Poderosas

Bairro: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário

8h - Quizomba

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Rua dos Arcos, sem nº - em frente ao Circo Voador

12h - Se Essa Rua Fosse Minha

Bairro: Flamengo - Zona Sul

Bloco parado: Praça Sandro Moreira

14h - Aí Sim

Bairro: Tijuca - Zona Norte

Bloco parado: Praça Xavier de Brito

14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - Quiosque Côco Loko

14h - Sem Saída

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua General Severiano, em frente ao nº 76

14h - Sepulta Carnaval

Bairro: Engenho de Dentro - Zona Norte

Concentração: Rua Ana Leonídia, esquina com Dr. Bulhões

14h - Vaca Atolada dos Embaixadores da Folia

Bairro: Lapa - Centro

Concentração: Av. Gomes Freire, em frente ao nº 533

15h - Ciganas Feiticeiras de Olaria

Bairro: Olaria - Zona Norte

Concentração: Rua Paranhos, esquina com João Rego

15h - É Pequeno mas não amolece

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Praça Professor Henrique Niremberg

15h - Furukuteu

Bairro: Riachuelo - Zona Norte

Concentração: Rua Francisco Bernardino

15h - Vem Comigo Cachaçada

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: Rua Paramopama, em frente ao restaurante Bom Demais

16h - Banda Devassa

Bairro: Penha - Zona Norte

Concentração: Rua Patagônia

16h - Fuzuê... Só Alegria Pra Você!

Bairro: Del Castilho - Zona Norte

Concentração: Rua Chapadinha, nº 02

16h - Mistura de Santa

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Mirante do Rato Molhado

16h - Mulheres de Chico

Bairro: Leme - Zona Sul

Bloco parado: Praia do Leme, próximo ao Costão

16h - OBA - Organização Bons Amigos

Bairro: Saúde - Centro

Bloco parado: Largo São Francisco da Prainha

16h - Pela Saco

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Praça Corumbá

16h - Sufridos de Copacabana

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Bloco parado: Praça Manuel Campos da Paz

17h - Bafafá

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Bloco parado: Praia de Ipanema, Posto 9

17h - Berço do Samba

Bairro: Lapa - Centro

Bloco parado: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa)

18h - Bloco da Ressaca

Bairro: Pedra de Guaratiba - Zona Oeste

Concentração: Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro

5 de março, domingo

6h - Monobloco

Bairro: Centro

Concentração: Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário

10h - Conjunto Habitacional Barangal

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 9

10h - Tô no Recreio com a Confraria

Bairro: Recreio - Zona Oeste

Concentração: Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10

10h - União dos Blocos da Ilha do Governador

Bairro: Ribeira - Ilha do Governador

Concentração: Praça Iaiá Garcia

11h - Broxadão

Bairro: Copacabana - Zona Sul

Concentração: Avenida Atlântica, esquina com Rua Figueiredo de Magalhães

12h - Papudinho do Rio Comprido

Bairro: Rio Comprido - Centro

Concentração: Praça Condessa Paulo de Frontin

13h - Bonde da Folia

Bairro: Santa Teresa - Centro

Concentração: Rua Fonseca Guimarães

14h - Banda da Constança Barbosa - Galo do Méier

Bairro: Méier - Zona Norte

Concentração: Rua Constança Barbosa, em frente ao nº 212

14h - Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko

Bairro: Barra da Tijuca - Zona Oeste

Bloco parado: Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 - Quiosque Côco Loko

14h - Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta!

Bairro: Jardim Guanabara - Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém

15h - Balbúrdia de Realengo

Bairro: Realengo - Zona Oeste

Concentração: Rua Dona Olímpia 106

15h - Galinha do Meio-Dia

Bairro: Ipanema - Zona Sul

Concentração: Avenida Vieira Souto, esquina com Henrique Dumont

16h - Boka de Espuma

Bairro: Botafogo - Zona Sul

Concentração: Rua Marquês de Olinda, esquina com Rua Bambina

18h - Herdeiros da Vila

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Boulevard 28 de Setembro, em frente ao nº 310

19h - 7 de Paus

Bairro: Vila Isabel - Zona Norte

Concentração: Rua Visc. De Abaeté