Confronto entre facções e operação do Bope termina com 2 mortos

Segundo militares das forças de pacificação ouvidos pelo Estado, no início da manhã, um grupo com cerca de 15 traficantes da ADA conseguiu fugir do cerco policial no Conjunto Esperança e atravessar de barco um valão perto da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na direção do Parque Alegria, no Complexo do Caju. Os bandidos conseguiram fugir após troca de tiros com homens da Marinha.