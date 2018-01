Confronto entre policiais e criminosos na Linha Amarela deixa mortos no RJ

Um tiroteio entre policiais militares e criminosos deixou três mortos nesta quarta-feira, 31, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro.

Agentes do 18º Batalhão realizaram uma operação para combater o tráfico de drogas no Caminho do Outeiro, quando foram atacados por criminosos.

Segundo informações da Polícia Militar, durante o confronto, dois homens foram baleados e socorridos para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um terceiro homem foi morto em troca de tiros com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Segundo o comando das UPPs, o criminoso Rodolfo Pereira da Silva, conhecido como Rodolfinho, era o segundo bandido na hierarquia do tráfico na Cidade de Deus.

Os tiroteios causaram fechamentos intermitentes da Linha Amarela, uma das principais vias do Rio de Janeiro.

De acordo com as imagens, vários carros ficaram parados na via e alguns voltaram na contramão. Alguns motoristas chegaram a buscar abrigo atrás dos carros.

Em nota no twitter, o Centro de Operações do Rio, pede aos motoristas para evitar a região.

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, disse em entrevista coletiva que o Rio passa por um momento muito delicado e que situações como essa que aconteceu na Linha Amarela é uma resposta do tráfico de drogas à ação da Polícia.

"É lamentável mais uma vez perceber que uma via importante como a Linha Amarela foi fechada devido a uma situação de violência. Mas isso aconteceu em razão da polícia estar ali trabalhando para tentar evitar delitos contra a nossa sociedade", explicou Sá.