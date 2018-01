PM ocupa Cidade de Deus após queda de helicóptero; 7 moradores são mortos

RIO - Menos de 24 horas depois que quatro policiais militares morreram na queda de um helicóptero da PM do Rio, sete moradores da Cidade de Deus, na zona oeste, foram encontrados mortos, neste domingo, 20. As famílias dizem que todos eram traficantes, mas foram executados após terem se rendido. Eles teriam recebido tiros à queima-roupa na nuca e facadas, e seus objetos pessoais teriam sido furtados. A polícia ocupou a localidade por tempo indeterminado.

Os moradores da comunidade apontam PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) como autores dos sete homicídios. Neste domingo, o dia foi de tensão e revolta na Cidade de Deus, que dispõe de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 2009. Embora os corpos tenham sido localizados no início da manhã, a perícia só chegou às 14h15.

O tumulto na região começou na noite de quinta-feira, na Gardênia Azul, bairro vizinho dominado por milicianos. Os tiroteios opuseram traficantes e integrantes da milícia. A PM interveio, mas os confrontos continuaram e, a partir de sexta, se transferiram para a favela do Karatê, localidade da Cidade de Deus dominada pela facção Comando Vermelho.

A partir de então, os confrontos opuseram PM e traficantes. “Na sexta e no sábado, os tiroteios duraram o dia inteiro”, disse a faxineira aposentada Lucila, de 65 anos, que mora na Cidade de Deus. “Ontem, achei que (o tiroteio) havia parado e fui à igreja, mas na volta já estava tudo como na sexta. Não saio de casa e, se tivesse um buraco, entraria para me proteger.”

Aeronave. No sábado, esses confrontos causaram a interdição da Linha Amarela (via expressa que liga a zona norte à oeste) às 10h e às 16h. Pela manhã, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência e foram atacados. À tarde, em novo confronto, pediram reforço do Grupamento Aeromóvel.

Foram enviados dois helicópteros: um de combate, blindado, e outro de monitoramento, sem blindagem. Foi essa aeronave que caiu, às 19h30. Os quatro ocupantes morreram: o major Rogério Melo Costa, de 36 anos, o capitão William de Freitas Schorcht, de 37, o subtenente Camilo Barbosa Carvalho e o sargento Rogério Felix Rainha, ambos de 39 anos.

Inicialmente se cogitou a hipótese de que a aeronave tivesse sido abatida por traficantes, mas exames preliminares afastam - embora não descartem - essa possibilidade, segundo o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá.

A autópsia dos quatro corpos indicou que eles morreram em decorrência do impacto da queda, e não foram atingidos por tiros. Segundo o porta-voz da PM, major Ivan Blaz, a manutenção do helicóptero estava em dia. Ele prometeu divulgar os documentos, mas isso não havia ocorrido até as 19h30. Também não foi informado o prefixo da aeronave.

Após a noite de conflitos, no início da manhã deste domingo, moradores encontraram os sete corpos à margem de um brejo cheio de esgoto. Embora admitissem que as vítimas atuavam como traficantes e serviam ao Comando Vermelho, os vizinhos se revoltaram com os indícios de que o grupo foi morto depois de ter se rendido e com a demora na remoção. Moradores transferiram os cadáveres para uma praça.

À reportagem ou em conversas entre si, quase todas as pessoas diziam conhecer as vítimas. Algumas diziam torcer para que “o esculacho sirva de lição” aos outros traficantes, mas a maioria defendia as vítimas.

“Eles eram traficantes, mas sempre nos respeitaram. Aqueles ali (policiais) são assassinos”, repetia uma moradora. A perícia foi feita sob a escolta de policiais civis armados com fuzis, vestindo toucas ninja e apoiados por um blindado.

Enterros. Três dos quatro PMs mortos no helicóptero foram velados neste domingo no Batalhão de Choque, no centro do Rio. Os corpos do major Costa, do subtenente Carvalho e do terceiro-sargento Rainha tiveram uma rápida cerimônia no Salão Nobre do batalhão. Depois disso, os PMs se perfilaram no pátio e houve salvas de tiros em homenagem às vítimas. Colegas se emocionaram. Um helicóptero da corporação lançou pétalas de rosas do alto.

Melo foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap; Felix, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência; e Barbosa, no Cemitério Memorial Parque Nicteroy, em São Gonçalo. O corpo do capitão Willian de Freitas Schorcht, o piloto do helicóptero, seguiu para Resende. O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) decretou luto de três dias.

Ajuda federal. O Ministério da Justiça ofereceu ao governo do Estado do Rio a ajuda de agentes da Força Nacional que estão na cidade para prestar apoio à segurança na comunidade de Cidade de Deus.

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou que está acompanhando os fatos e que vem mantendo contato com o secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá.

A assessoria de Sá informou que, por enquanto, a mobilização da Força não é necessária.

O presidente Michel Temer lamentou neste domingo em uma rede social a morte dos policiais militares na queda do helicóptero na Cidade de Deus. “Lamentável a morte dos 4 PMs que cumpriam o seu dever durante operação no Rio de Janeiro. A minha solidariedade aos familiares e amigos”, escreveu. “Reitero minha confiança e apoio ao trabalho das forças policiais, sempre comprometidas no combate ao crime.”

Revolta. Após a madrugada de confrontos entre policiais e traficantes na Cidade de Deus, moradores da comunidade amanheceram neste domingo procurando familiares desaparecidos. Os números eram desencontrados, mas a tristeza e a revolta estavam estampadas em todos os rostos.

O pastor Leonardo Martins da Silva, de 45 anos, descobriu logo cedo que o filho, Leonardo Junior, de 22, estava entre as vítimas. “Minha revolta não é pela morte, porque eu sei que ele fazia uma coisa errada e por isso estava sujeito a morrer. É pela forma como aconteceu: atiraram pelas costas, quando ele já tinha se rendido. Isso está errado, e agora não deixam nem o rabecão entrar para recolher os corpos. Eu pago impostos, sou cidadão, tenho direito pelo menos que meu filho seja recolhido de forma decente”, afirmou à reportagem, enquanto mostrava a carteira de trabalho do filho, recém-confeccionada e sem nenhum registro. “Ele queria mudar, eu pedia isso, mas não deu tempo.”

Ainda com as mãos cheias de terra por ter retirado o corpo do filho de um brejo, o pastor foi pedir aos PMs que agilizassem a chegada da perícia, o que só aconteceu duas horas depois.

Familiares de outras vítimas preferiram não falar. Quando a perícia chegou e tirou os lençóis que cobriam os corpos, os repórteres fotográficos foram pressionados a sair do local.

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra uma mulher pedindo que PMs permitam sua entrada em uma área de mangue para procurar o filho.

“Meu filho está aqui dentro, eu tenho de procurar”, grita. O policial diz que está sem comunicação com outros PMs e por isso seria arriscado permitir a entrada. “Eu vou entrar. Meu filho está aí dentro do mato. Morto, morto! O sangue é meu. Eu sou mãe”, repetia a mulher.

Anistia. A Anistia Internacional divulgou nota condenando a política de segurança pública no Estado do Rio. Segundo o comunicado, o governo tem falhado em proteger a vida tanto dos moradores quanto dos agentes de segurança pública.

“As operações policiais no Rio seguem um padrão de alta letalidade, deixando centenas de pessoas mortas todos os anos, inclusive policiais no exercício de suas funções. São operações altamente militarizadas, que seguem uma lógica de guerra, que enxerga as áreas de favelas e periferias como territórios de exceção de direitos e que resultam em inúmeros outros abusos além das execuções”, diz a nota da organização não governamental. / COLABORARAM CLARISSA THOMÉ E DANIELA AMORIM