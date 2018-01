Cordão da Bola Preta atrai multidão nas ruas do Rio

Fotos: Marcos D'Paula/AE RIO - Pelo menos 300 mil foliões acompanharam na manhã deste sábado, 21, o desfile do Cordão do Bola Preta, o bloco de Carnaval mais tradicional do Rio, que este ano comemora 90 anos de vida. De acordo com a Polícia Militar, eram esperadas entre 500 mil e 800 mil pessoas até o final da festa, prevista para terminar por volta de 15 horas. A cantora Maria Rita, madrinha do bloco, e a atriz Leandra Leal, porta estandarte, eram os principais destaques no primeiro carro de som do bloco. Veja também: Galo da Madrugada atrai milhares de foliões no Recife Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Cobertura completa do Carnaval 2009 Até um sósia do presidente americano Barack Obama, de terno e gravata num calor de pelo menos 30 graus, animava a multidão sempre agitando uma pequena bandeira dos Estados Unidos. Ao todo, cinco trios elétricos participavam do desfile, que teve início na Cinelândia, desfilou pela Avenida Rio Branco, uma das principais vias do centro carioca, foi à Igreja da Candelaria e depois retornaria para aonde saiu. "É muita emoção. Há quatro anos eu saio no Bola Preta. Me faz lembrar de quando eu era jovem", disse a pensionista Jurema da Silva, de 76 anos, que "pulou" o Carnaval no Bola Preta com mais três amigas. Para garantir um lugar bem perto do trio elétrico, Jurema e suas amigas chegaram uma hora antes do início do desfile, que começou por volta das 10 horas deste sábado. Foi para esquecer os problemas do dia a dia que o aposentado Adilson de Souza, de 66 anos, acompanhado da artesã Ione da Costa, de 54 anos, acordou cedo na manhã de sábado para acompanhar o desfile do Bola Preta, que foi declarado "Patrimônio Cultural Carioca". Há pelo menos oito carnavais eles fazem questão de sair no Bola Preta.: "É sempre muito bom, não enjoa não. Todo mundo tem seus problemas, mas o Bola Preta ajuda a esquecer", conta Souza. As centenas de vendedores ambulantes comemoravam as boas vendas e, de quebra, aproveitavam para curtir o Carnaval. Uma das mais animadas vendedoras, Lucia Helena de Souza, de 32 anos, às 11 horas, contabilizava a venda de 50 espetos com salsichão e um sem número de latinhas de cervejas. "Com certeza dá para a gente curtir o Carnaval!", conta Lucia, que chegou ao centro do Rio às 9h30. A Polícia Militar não havia registrado nenhuma ocorrência grave até o inicio da tarde deste sábado. Apenas casos isolados de embriaguez e pequenas brigas. O clima de paz no Bola Preta também foi notado pelo vendedor de camisas do Bloco, Gilson Francisco da Silva. Ele conta que chegou ao centro do Rio na madrugada de sábado, tudo isso para garantir um bom local de vendas. A estratégia deu certo, pois vendeu cerca de 200 camisetas, por R$ 10 cada.