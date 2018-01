Cordão da Bola Preta reúne milhares de foliões nas ruas do Rio

O tradicional bloco Cordão da Bola Preta reúne milhares de foliões no centro do Rio de Janeiro neste sábado, 21. A agremiação, que neste ano tenta superar o Galo da Madrugada como maior bloco de rua do mundo, completou 90 anos em dezembro. Além do desfile deste sábado, o bloco sairá às ruas novamente na terça-feira, 24, continuando a festa. Veja também: Galo da Madrugada atrai milhares de foliões no Recife Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Cobertura completa do Carnaval 2009 Fotos: Marcos D'Paula/AE Multidão acompanha bloco Sósia de presidente americano Barack Obama faz sucesso