Coronel do Bope é transferido após tentar 'justificar' corrupção

Após provocar polêmica em seu blog, o coronel Paulo Ricardo Paúl foi transferido da Corregedoria da Polícia Militar pelo comando da corporação. Paúl provocou espanto nos leitores de sua página na Internet ao escrever que "o soldado - o herói social por excelência - mal pago e sem as condições de trabalho, está desmotivado, fisicamente desgastado pelo segundo emprego, desestabilizado emocionalmente e se transforma em uma 'presa' fácil para os corruptos ativos de cada esquina". A reação do comando da PM foi tão rápida quando os comentários deixados pelos leitores do espaço virtual de Paúl na Internet. Ele foi transferido para Diretoria de Ensino e Instrução da corporação. Oficialmente, a PM nega que a mudança tenha ocorrido pela mensagem do coronel, que defendia salários mais dignos para policiais e bombeiros aos escrever a frase. A assessoria da Polícia Militar informou que Paúl foi transferido por sua experiência e que o "contexto da frase não a desabona em nada". Os leitores do blog do coronel não concordaram e comentaram que se o PM ganha mal não pode roubar por isso. "Muda de profissão. Infelizmente, esta é a posição sempre defendida dentro da Corregedoria. Se eles, falando em tese, assim se pronunciam, imaginem quando julgam, nos recônditos daquela Corregedoria", escreveu um leitor. No mesmo espaço, o coronel negou que justificou os desvios de conduta por causa dos baixos salários e se defendeu escrevendo que a frase foi mal interpretada.