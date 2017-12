Coronel e major do COE são presos em operação no Rio de Janeiro

Atualizado às 22h18

RIO - Terceiro homem na hierarquia da Polícia Militar, o coronel Alexandre Fontenelle Ribeiro de Oliveira da Polícia Militar foi preso nesta segunda-feira, 15, sob a acusação de liderar uma quadrilha formada por policiais e envolvida em extorsões no bairro de Bangu, na zona oeste do Rio. Ele comandava as tropas de elite da Polícia fluminense, entre elas o Bope.

Segundo as investigações do Ministério Público do Rio e da Secretaria da Segurança do Estado, o esquema criminoso funcionava dentro do 14.º Batalhão, em Bangu, e envolveu todos os quadros do quartel, dos oficiais aos praças.

Três pessoas estão foragidas e 22 foram presas, denunciadas pela promotoria por formação de quadrilha armada. Também foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão. As investigações sobre a quadrilha já estavam em curso em agosto de 2013, quando o coronel e o major Carlos Alexandre de Jesus Lucas, também detido nesta segunda, assumiram, respectivamente, os cargos de comandante e subcomandante do Comando de Operações Especiais (COE) da PM, ao qual estão subordinadas as tropas de elite.