Coronel que teve carro roubado depõe sobre morte de cabo

O comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, coronel Carlos Henrique Alves de Lima, presta depoimento nesta segunda-feira, 1, na Corregedoria da Polícia Militar do Rio para esclarecer a morte do cabo Guttemberg Conceição, de 32 anos.

O PM foi morto no sábado quando supostamente negociava a devolução do carro da mulher do coronel, roubado por bandidos do Morro da Pedreira, em Costa Barros, no subúrbio da cidade.

De acordo com parentes da vítima, o cabo era motorista do coronel e foi a mando do oficial pagar o resgate de R$ 2 mil pelo carro. A negociação teria ocorrido por meio do celular da mulher do coronel, que foi roubado junto com o veículo.

O cabo e o coronel foram até a favela em uma viatura descaracterizada. Apenas o cabo subiu o morro onde foi morto por vários tiros. O carro não foi recuperado.