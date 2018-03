Corpo carbonizado é encontrado no porta-malas em São Paulo

Um corpo carbonizado, do sexo masculino, foi encontrado, às 19 horas desta sexta-feira, 17, no porta-malas de um Gol Plus, de Sorocaba, abandonado na altura do km 3,5 da Estrada de Santa Inês, a 6 km do centro de Mairiporã, na Grande São Paulo. A polícia afirma não ter informações ainda sobre o dono do carro.

Clientes de um estabelecimento comercial próximo ao local onde o carro foi encontrado, ao verem muita fumaça vindo da direção da mata ao lado da represa, acionaram os bombeiros, que encontraram o veículo em chamas. Depois de apagarem o fogo, os policiais abriram o porta-malas, onde havia estava o corpo.

Segundo a Polícia Militar, o Gol não possui queixa de roubo ou furto. Policiais da Delegacia de Mairiporã afirmam que o corpo, ainda não identificado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franco da Rocha e que as investigações ficarão aos cuidados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).