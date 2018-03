Corpo de militar morto em acidente áereo chega ao RJ

O corpo do suboficial da Aeronáutica Marcelo Santos Dias, encontrado ontem a 2,5 quilômetros do local em que o turboélice C-98 fez um pouso de emergência na quinta-feira, está sendo trasladado para o Rio de Janeiro. Dias, que era casado e tinha três filhos, morava na cidade. O serviço de Comunicação Social da Aeronáutica ainda não informou o horário e local do enterro.

Dias era tripulante do avião que levava seis funcionários da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que participavam de campanha de vacinação de comunidades indígenas do Vale do Javari. Além do suboficial, morreu o funcionário da Funasa João de Abreu Filho. Nove pessoas sobreviveram.