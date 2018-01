Corpo do ator Norton Nascimento é sepultado em São Paulo

O corpo do ator Norton Nascimento foi sepultado na manhã deste sábado, 22, no Cemitério Memorial Parque Paulistano, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, segundo informações do telejornal SPTV, da TV Globo. O ator morreu às 8h05 de sexta-feira, 21, aos 45 anos, no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, centro da capital, vítima de falência cardíaca decorrente de infecção pulmonar. Em 19 de dezembro de 2003, Norton havia sido submetido a um transplante de coração no mesmo hospital.