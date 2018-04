Corpo do sargento Carlos Eduardo Gomes Cardoso é velado neste domingo no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que o corpo do sargento Carlos Eduardo Gomes Cardoso, de 36 anos, morto durante uma operação na manhã de sábado, 28, na comunidade Bateau Mouche, em Jacarepaguá, será velado neste domingo, 29, no Cemitério Jardim da Saudade.

O sargento estava entre os integrantes de uma equipe de apoio ao 18º Batalhão da Polícia Militar de Jacarepaguá. Durante confronto com criminosos na favela, o policial foi atingido no peito e no braço. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Com muito pesar, informamos que o velório do extinto 3º Sgt Carlos Eduardo Gomes Cardoso, do #41BPM, será hoje, às 12h00, na capela 7 do Cemitério Jardim da saudade, em Sulacap. #Luto #Basta ?? pic.twitter.com/RLJY8CIzsC — PMERJ (@PMERJ) 29 de abril de 2018

Segundo o Comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele era casado e deixa 2 filhos. Cardoso era lotado no 41º BPM, no Irajá, e estava há 12 anos na corporação. De acordo com o Disque Denúncia, além dos 40 policiais militares, já morreram este ano dois policiais civis e um agente penitenciário.

