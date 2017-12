Corpo com marca de tiro é encontrado perto de quadra da Mangueira

RIO - Um corpo foi encontrado na Rua Visconde de Niterói, perto da quadra da Mangueira, na zona norte do Rio, no início da manhã desta quarta-feira, 12. A vítima ainda não foi identificada, mas estava com uma marca de tiro no rosto. A Delegacia de Homicídios (DH) da capital fluminense vai investigar o caso.

Nesta terça, 11, um homem morreu em uma troca de tiros na comunidade. Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) checavam uma denúncia na localidade conhecida como Icaraí, quando foram surpreendidos por homens armados e houve tiroteio, segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

Após o intenso tiroteio, moradores protestaram pela morte de Alberto Coelho de Medeiros, de 22 anos, na Rua Visconde de Niterói, onde atearam fogo a pneus e jogaram pedras em um carro da PM.