Corpo é encontrado em rua de Copacabana

RIO - Um corpo foi encontrado na Rua Sá Ferreira, em Copacabana, na tarde desta segunda-feira, 7. O local é próximo ao acesso à favela do Pavão-Pavãozinho, onde, pela manhã, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar fizeram uma operação para coibir a ação de traficantes.

De acordo testemunhas ouvidas pelo RJTV, da TV Globo, moradores do morro levaram o corpo para o acesso à favela por volta das 15h. Ele ainda não foi identificado, mas seria de um suspeito de tráfico de drogas. A Polícia Militar negou que tenha havido troca de tiros na região. A Divisão de Homicídios foi acionada. A via chegou a ser fechada por cerca de uma hora no fim da tarde para o trabalho da perícia.