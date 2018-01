Corpos são encontrados com marcas de tiros na Baixada Fluminense

RIO - Corpos de três homens, ainda não identificados, foram encontrados na noite deste domingo, 19, com marca de tiros por PMs do 24º Batalhão em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com policiais, os cadáveres foram achados pouco depois das 21h às margens da Estrada Carlos Sampaio, localizado no bairro Nossa Senhora do Rosário.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já realizou perícia no local. Testemunhas serão ouvidas e investigadores tentam obter imagens de câmeras de segurança para auxiliar a apuração do crime.