CowParade chega ao Rio e espalha estátuas de vacas pelas ruas

Vaca decorada exposta em frente ao Copacabana Palace, na zona sul do Rio. Wilton Júnior/AE Depois de passar pelas ruas de São Paulo e de Belo Horizonte, a exposição de rua CowParade chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira, 3. Até o início de novembro, até 150 peças decoradas por estilistas, designers, arquitetos e artistas plásticos vão ficar espalhadas pelos pontos mais movimentados da cidade. Galeria de fotos A estimativa dos organizadores da exposição é que em 9 anos de existência, a CowParade tenha sido vista por 100 milhões de pessoas, em 37 cidades do mundo. No final da exposição, em novembro, será feito um leilão das vacas, sendo que a renda arrecadada será revertida para o projeto "Obra Social da Cidade do Rio de Janeiro".