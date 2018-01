Criança de 11 anos morre baleada durante tiroteio no Alemão

Uma criança de 11 anos morreu baleada e duas pessoas foram feridas a tiros na noite desta quinta-feira, 7, na favela Vila Cruzeiro, no complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar negaram que houvesse uma operação na favela e suspeitavam que o tiroteio teria sido causado por uma disputa de grupos rivais pelo tráfico no local. Lorraine Tavares foi atingida no tórax, chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros dois feridos não tiveram seus nomes divulgados até o fim desta noite. Policiais militares se dirigiam à favela para apurar o que estava acontecendo no Complexo do Alemão.