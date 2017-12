Criança de 4 anos morre baleada em tiroteio entre facções no Rio

RIO - Um menino de 4 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 28, em decorrência de um tiroteio, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de domingo, 27. Ryan Gabriel foi atingido por uma bala perdida no peito quando brincava no portão da casa da avó, no Morro do Cajueiro, em Madureira. A criança foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte, mas não resistiu.

Uma adolescente de 17 anos também foi atingida nas duas pernas e está internada no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo. Ela passaria por uma cirurgia.

De acordo com policiais militares, a troca de tiros aconteceu por causa de uma tentativa de ocupação do Morro do Cajueiro por traficantes do Morro da Serrinha. As favelas são dominadas por criminosos de facções rivais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tiroteio começou por volta das 16 horas do domingo de Páscoa. Os dois morros ficam no mesmo bairro.