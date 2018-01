Criança e dois adultos são baleados durante operação da PM no Rio

RIO - Uma criança e dois adultos foram baleados na tarde desta quarta-feira, 22, durante um confronto entre traficantes e policiais militares na favela Parque Esperança, no conjunto de favelas do Chapadão, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Os três sobreviveram, mas o estado de saúde deles não foi divulgado. A origem dos tiros só será esclarecida por meio de exame pericial.

Segundo a PM, policiais do 41º Batalhão (Irajá) foram recebidos a tiros quando iniciaram uma operação na comunidade. Eles usavam um veículo blindado.

A criança e os adultos (entre eles um homem de 32 anos, o único que teve a idade divulgada) foram socorridas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque, na zona norte. Em seguida a criança foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central.

O caso está sendo investigado pela 31ª DP (Ricardo Albuquerque).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro caso. Em 2 de abril, Eduardo de Jesus, de 10 anos, foi morto com um tiro na cabeça disparado por um policial no Morro do Alemão, na zona norte. Em depoimento, os PMs disseram que reagiram a ataque de traficantes. A mãe de Eduardo, Terezinha Maria de Jesus, disse que não houve tiroteio. Uma reconstituição do crime foi feita no local no dia 17.