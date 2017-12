Criança é ferida por tiro na cabeça dentro de casa na Baixada Fluminense

São Paulo, 21 - Um menino de 11 anos foi baleado na cabeça, na noite de sexta-feira, 20, dentro de casa, no bairro do Eden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, possivelmente por um disparo acidental.

No momento do incidente, o pai do menino estava no trabalho e a mãe havia levado a filha para o médico. Um vizinho ouviu o disparo e socorreu a criança, que continua internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.

Dentro da casa, os policiais encontraram uma cadeira encostada junto a um armário e uma bolsa, da qual o revólver calibre 38, de numeração raspada, teria sido retirado supostamente pela criança. Policiais esperam pelo exame residuográfico, de pólvora, feito nas mãos do garoto para saber se foi ele quem disparou a arma, que pertenceria ao pai.

O caso foi registrado na 64ª Delegacia de Polícia.