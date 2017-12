Criminosos armados fazem arrastão na Avenida Brasil

RIO - Um arrastão na Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, assustou motoristas, no início da manhã desta sexta-feira, 9. Quatro criminosos armados, em um carro, bloquearam a pista da via no sentido centro, na altura de Coelho Neto, e abordaram os motoristas.

De acordo com a Polícia Militar, dois carros foram roubados na ação. Ninguém ficou ferido. Às 6h45, a via expressa foi liberada.

O crime foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).