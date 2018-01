Criminosos ateiam fogo a ônibus em Niterói

Atualizada às 22h44

RIO - Bandidos incendiaram um ônibus em Icaraí, bairro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e fizeram barricadas para interditar um túnel que liga Icaraí ao bairro de São Francisco, também em Niterói, na noite desta quarta-feira, 1º. Não há registro de feridos nem de presos. Bombeiros chegaram a afirmar que outros ônibus e um carro haviam sido incendiados dentro do túnel, mas a Polícia Militar nega - segundo a PM, a interdição do túnel, por cerca de meia hora, se deveu a barricadas feitas com lixo incendiado, não com veículos.

Segundo a polícia, é uma reação de traficantes que atuam no Morro do Cavalão, na mesma região onde fica o túnel, a uma operação policial promovida pela PM na terça-feira, 30, quando dois suspeitos foram mortos e outros dois, presos, na favela situada nesse morro.

O ônibus foi incendiado na rua Joaquim Távora por volta das 19h30. Nesse momento, bandidos também ordenaram o fechamento dos estabelecimentos comerciais nas imediações. Em seguida foram feitas barricadas para impedir a circulação dentro do túnel. A PM interveio e houve troca de tiros com bandidos. Motoristas relataram ter que sair do túnel em marcha-a-ré.

Às 22 horas, bombeiros haviam controlado o incêndio ao ônibus e a Polícia Militar fazia buscas pelos responsáveis pelos ataques.