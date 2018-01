Criminosos explodem caixa eletrônico na zona norte do Rio

RIO - Um caixa eletrônico de uma agência bancária da zona norte do Rio de Janeiro foi explodido por criminosos na madrugada desta quinta-feira, 13. O crime aconteceu por volta das 4 horas em uma agência do banco Santander, no bairro de Riachuelo.

Policias militares do 3º BPM (Méier) foram acionados, mas não encontraram ninguém no local. Segundo a PM, os bandidos jogaram pregos nas vias próximas para dificultar uma eventual perseguição. Nenhum suspeito foi preso, e não houve feridos.

Na semana passada, bandidos explodiram caixas eletrônicos no Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, também na zona norte do Rio. Na ocasião, houve troca de tiros e duas pessoas foram baleadas, incluindo um policial militar.