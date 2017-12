Grupo invade escola, agride professora e faz arrastão no Rio

RIO - Quatro criminosos armados invadiram a Escola Municipal João Kopke, em Piedade, zona norte do Rio, às 21 horas desta segunda-feira, 13. Os homens agrediram uma professora e roubaram dois carros, aparelhos celulares e objetos pessoais de alunos e funcionários. De acordo com uma testemunha, os suspeitos chegaram de carro e renderam alunos no portão da escola. O veículo foi abandonado na escola.

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (Méier) informaram que fizeram buscas na região e o patrulhamento na área foi intensificando. O comando do batalhão se reunirá com representantes de escolas da região na tarde desta terça-feira, 14, para discutir a questão da segurança. O caso está sendo investigado pela 24.ª Delegacia de Polícia (Piedade).

"Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e identificar os seus autores", informou, em nota, a Polícia Civil.