Criminosos invadem prédio em São Conrado e levam joias e dinheiro

RIO - Assaltantes invadiram dois apartamentos de um prédio de classe alta em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde do domingo, 13, e fugiram pela porta da frente levando joias, dinheiro e relógios. Eles foram filmados pelas câmeras de segurança do elevador e da portaria do edifício. Eram um homem e duas mulheres, que agiram quando os moradores não estavam. A fuga foi pelo portão da frente, a pé.

Os apartamentos foram invadidos e revirados por volta das 16 horas, conforme mostram as imagens.

Os assaltantes usavam luvas, para não deixar impressões digitais, e pareciam saber que os imóveis estavam vazios, pois chegaram quando os proprietários não estavam - uma família havia saído para almoçar fora, a outra viajara para passar o feriado da Proclamação da República fora.

O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Gávea), que analisa as imagens para chegar à identidade dos ladrões. A polícia não deu informações sobre o andamento da investigação.