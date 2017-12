Cristo é iluminado de azul contra o tráfico de pessoas no mundo

RIO - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, participou na noite desta segunda-feira, 28, do lançamento da campanha “Coração Azul” no monumento do Cristo Redentor, no morro do Corcovado, na zona sul do Rio. A campanha é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para divulgar o combate ao tráfico de pessoas no mundo. O Cristo foi iluminado de azul e ficará assim, de noite, até quarta-feira, quando se comemora o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas.

Nesta segunda-feira também foi lançado pelo Ministério da Justiça o Relatório Nacional de Dados de Tráfico de Pessoas, com estatísticas referentes ao ano de 2012 colhidas em sete órgãos do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal identificou 547 vítimas de tráfico de pessoas, a Secretaria de Direitos Humanos contabilizou 141 casos, a Secretaria de Políticas para Mulheres relatou 58 vítimas e o Ministério do Desenvolvimento Social registrou 292 vítimas. A maioria das vítimas é mulher e negra com até 29 anos de idade. Como a metodologia ainda não foi unificada, o mesmo caso pode ter sido registrado em vários órgãos.

“Há dois aspectos importantes: primeiro, divulgar a necessidade de que os casos de tráfico sejam denunciados. Não basta só a polícia investigar, é preciso que a sociedade denuncie, quando houver qualquer suspeita. Outro aspecto é que o número de crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime está caindo: eram 60% dos casos em 2010, agora são cerca de 40%. Claro que ainda há muito a fazer, mas os passos estão sendo dados”, disse Cardozo.