Crivella fala em 'devolver tranquilidade ao povo do Rio'

RIO - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), disse neste sábado, 17, que se colocou à disposição do governo federal para "dialogar e traçar estratégias para devolver a tranquilidade ao povo do Rio de Janeiro". No início da tarde, o prefeito participou de reunião com o presidente Michel Temer, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), e o general do Exército Braga Netto, nomeado interventor do governo federal para a segurança pública do Estado.

++ ENTENDA: O que é uma intervenção federal?

No Palácio Guanabara, sede do governo estadual, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio, discutiram os rumos da intervenção. "Após o encontro, Crivella reiterou sua gratidão por esse grande esforço das Forças Armadas na segurança da nossa cidade e do nosso Estado", informou por meio de nota. Durante a semana, em outro comunicado, afirmou já ter pedido a Temer medida semelhante em setembro do ano passado.

++ Intervenção será feita de forma 'cooperativa' com o Rio, diz Temer