Crivella vai leiloar camarotes da prefeitura na Marquês de Sapucaí

RIO - Em meio a especulações de que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), que é evangélico, passará o carnaval fora do Rio de Janeiro, a prefeitura lançou um edital para leiloar seus camarotes na Marquês de Sapucaí. A medida foi publicada no Diário Oficial Municipal desta quinta-feira, 16. O leilão dos camarotes 1,2,3,4 e 5 do setor 9A está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 17.

Segundo a publicação, o valor mínimo exigido para a cessão do espaço é de R$ 600 mil. Ele poderá ser utilizado pelo vencedor entre os dias 17 de fevereiro e 15 de março. O leilão será feito centro administrativo da prefeitura, na Cidade Nova, região central do Rio.

Questionada pelo Estado, a prefeitura não informou qual será o destino da verba obtida do leilão dos camarotes. Também não confirmou se Crivella vai viajar no carnaval, o primeiro que acompanhará no cargo. Especula-se que o prefeito, que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), pretende ir a Israel, onde costuma passar as férias, ou à África do Sul.

A prefeitura também não respondeu se Crivella participará da tradicional cerimônia de entrega da chave da cidade para o Rei Momo, realizada toda sexta-feira anterior ao carnaval.