Culto de aniversário da Igreja Universal reúne milhares no Rio

RIO - Um culto evangélico reuniu na manhã deste sábado, 8, milhares de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus na Praça Jardim do Méier, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.

O evento foi conduzido pelo fundador da igreja, Bispo Edir Macedo, e reuniu cerca de seis mil pessoas, segundo cálculos dos organizadores do evento. Sobrinho de Macedo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), participou da cerimônia, que comemora os 40 anos da criação da Universal.