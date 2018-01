Delegacia do Rio abre inquérito para apurar ações de justiceiros

RIO - A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) abriu na segunda-feira, 21, um inquérito que investiga a mobilização de justiceiros em grupos na internet. No Facebook, em páginas que discutem assaltos em bairros da zona sul do Rio de Janeiro, eles planejam agredir suspeitos de furtos e assaltos na tarde do próximo domingo, 27. Ainda não há informação sobre depoimentos de investigados no inquérito.

Após um fim de semana com arrastões e espancamentos de suspeitos por justiceiros, o secretário estadual de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, previu que acontecerão "linchamentos se a situação continuar desse jeito".

Segundo ele, o setor de inteligência da Polícia Militar já detectou a articulação de grupos de justiceiros, formados por moradores da zona sul que se organizaram para agredir suspeitos.

"Temo que haja problema de linchamento, se isso continuar desse jeito. Em vez de um problema, estamos com o risco de ter dois", afirmou Beltrame. E destacou que a polícia reprimirá crimes cometidos por moradores da zona sul.