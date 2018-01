Delegado identifica assassino de segurança de Beltrame

Um dos bandidos acusados de matar o sargento Natan Evaristo da Silva, integrante da segurança do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, foi identificado pelo delegado da 44a. DP (Inhaúma), segundo informações da polícia civil. O delegado Jader Amaral vai apresentar, às 11 horas, a foto, o nome e a atuação da quadrilha. Também será apresentado Renato Orelha, um dos maiores ladrões de carros que agia naquela localidade. Segundo o delegado, Natan teria reagido à tentativa de assalto de quatro homens armados na Linha Amarela, ligação entre as zona Norte e Oeste da cidade, quando seguia de sua casa para a residência do secretário José Mariano Beltrame, na última sexta-feira, 29. Ele foi morto na hora por dezenas de disparos.