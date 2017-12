Deputada do Rio nega ter facilitado fuga de ativistas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

RIO - A deputada estadual Janira Rocha (PSOL) confirmou que a advogada Eloisa Samy, de 45 anos, e David Paixão, de 18, ambos considerados foragidos pela polícia, deixaram na noite desta segunda-feira, 21, dentro de seu carro o Consulado do Uruguai, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, onde os ativistas tiveram negado o pedido de asilo diplomático. No carro, também estava a namorada de David, Camila Nascimento, que não integra o grupo de ativistas acusados.

A parlamentar, entretanto, negou ter facilitado a fuga de Eloisa e Paixão. "Se alguém facilitou a fuga foi o Estado e sua polícia. A quem é dada a missão de prender pessoas? À polícia e ao Estado, e não a mim como deputada", afirmou. "Eu estive lá apoiando os ativistas e estaria de novo, independentemente das ameaças da Alerj ou da polícia", afirmou.

"Não cometi nenhum crime. Crime está cometendo o Estado, que não está garantindo o direito de defesa desses ativistas", disse Janira. A deputada contou que estava no consulado para garantir que os ativistas não tivessem seus direitos violados. Por volta de 18h, segundo ela, a cônsul-geral Myriam Chalar informou que, após o governo uruguaio ter passado "o dia inteiro negociando com o ministério das Relações Exteriores do Brasil", chegou-se à conclusão de que o Uruguai reconhecia o Brasil como um estado democrático de direito e, portanto, não seria concedido o asilo.

"Ela (Eloisa) me pediu: 'A senhora me dá uma carona?' Saí pela porta da frente, onde havia inclusive uma viatura da PM. Não 'dei fuga' a ninguém", reforçou Janira. Ela contou ter deixado os três em São Conrado, na zona sul.