Desliga da Justiça leva 'super-heróis' para as ruas da Gávea, no Rio

RIO - Foliões cariocas viraram super-heróis por algumas horas para celebrar o carnaval antecipado no Rio neste sábado, 23. Foi no desfile do bloco Desliga da Justiça, que se apresentou na Praça Santos Dumont, na Gávea, bairro nobre da zona sul da cidade. A concentração de foliões começou cedo, pouco depois das 8 horas.

Em seu sétimo desfile, o Desliga homenageia ritmistas e batuqueiros, com o enredo "Vivo Carnaval o Ano Inteiro. Bato no Peito, Sou Batuqueiro". Como é da tradição do grupo, heróis dos quadrinhos e dos desenhos animados foram lembrados por crianças e adultos em suas fantasias.

O Rio de Janeiro terá 37 desfiles de blocos apenas neste fim de semana, segundo informações da Riotur. Durante todo o carnaval de 2016, a previsão é de que mais de 500 blocos animem os foliões pelas ruas da cidade.