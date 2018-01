Deslizamentos de terra deixam oito mortos no Rio

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro confirmou mais duas mortes por causa dos deslizamentos de terra em Itaipava, na Região Serrana do Rio, provocados pela chuva que atinge a região desde a noite de sábado, 2. No total, já são oito vítimas fatais. De acordo com a Defesa Civil, até as 16h30, seis vítimas tinham sido identificadas: Fátima Maria Nicodemus, de 43 anos, Lilian Alice Rodrigues Pereira, de 39, Douglas Castro da Silva, de 5 anos, Maria Isabel da Conceição Silva, 72 anos, Erica Correia Santos Silva, de 21 anos, e Maria do Carmo, de 50 anos. Ainda segundo a Defesa Civil, na manhã deste domingo, 3, quatro pessoas foram resgatadas na região da BR-495: Maria José de Barros da Silva, de 74 anos, Fabiana Corrêa De Queiroz, de 27 anos, Gerson Ferreira do Carmo, de 48 anos, e Adriana da Silva Castro, de 36. Todos foram encaminhados ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis. Ainda não há um balanço de mortos e feridos e nem quantas casas foram soterradas. Por causa da chuva, que voltou a atingir a região nesta tarde, diversas ruas de Itaipava estão inundadas e estradas cobertas de lama. Uma barreira caiu na BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um trecho de 1 quilômetro do asfalto da rodovia cedeu por causa da chuva. Agentes do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) já trabalham com uma retroescavadeira para remover a terra. A opção para os motoristas é usar a BR-116 para chegar a Petrópolis. De acordo com a Defesa Civil, choveu 135 milímetros em apenas meia hora em Itaipava, dez vezes a mais que em Petrópolis, onde choveu 13 mm. Muitas encostas deslizaram e várias casas desabaram com a força da chuvas. Na Granja São João, cinco casas desabaram e quatro pessoas estariam soterradas. Os bairros mais atingidos foram Madame Machado, Bonfim e Estrada do Gentio. O distrito de Itaipava, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Com a chuva forte, ruas e estradas estão inundadas e cobertas de lama. A pista da BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis, afundou do km 15 ao 16, interditando a via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a melhor opção é seguir pela BR-116. Também houve deslizamentos de terra na rodovia Presidente Dutra, no km 278, em Barra Mansa, no sul do Estado.