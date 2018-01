Deslizamentos fazem vítimas no Rio

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Dois deslizamentos de terra deixaram várias vítimas nesta quarta-feira, 30-, na capital fluminense e na região metropolitana do Rio.

No final da tarde, a menina Ana Carolina Santos Silva, de 11 anos, foi soterrada dentro da casa onde mora, no bairro de Piabetá, na cidade de Magé. Outra menina, J.S.F., de 9 anos, prima de Ana Carolina, foi resgatada com vida pelos bombeiros.

Já durante a noite, uma casa desabou na favela São Sebastião, próximo à Praça Seca, no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Elisa Marinho da Silva, de 38 anos, sobrevivente, foi a única encontrada até o momento pelos bombeiros.

Outras quatro pessoas - todas da mesma família - um adulto, duas jovens e um menino de 2 anos - estariam debaixo dos escombros e ainda não foram localizados. Os bombeiros e a Defesa Civil fazem buscas no local desde às 22h30. O acesso é difícil em razão da chuva que não cessa e da grande quantidade de entulho.