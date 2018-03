Dez sofrem arrastão em trilha ecológica no Parque da Tijuca

Pelo menos dez pessoas foram vítimas de um arrastão na tarde deste sábado numa trilha ecológica do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, na zona norte do Rio. O grupo seguia para a Pedra da Gávea quando deparou com quatro ou cinco homens armados de revólveres. Foram roubados celulares, dinheiro, máquinas fotográficas e outros objetos. Ninguém ficou ferido. Na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, dez pessoas registraram ocorrência. Mas policiais de plantão disseram ter informações de que os ladrões teriam abordado no mínimo outras dez vítimas. Os criminosos fugiram pela mata em direção ao Morro do Banco, no bairro do Itanhangá, para onde a Polícia Militar enviou uma equipe.