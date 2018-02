Disparo acidental de PM deixa feridos em galeria de Botafogo

RIO - Cinco pessoas ficaram feridas em uma tentativa de roubo a uma galeria comercial de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 21. Segundo informações do batalhão do bairro, vigilantes particulares reagiram à ação do assaltante. A polícia foi acionada e chegou em seguida. Na ação, um criminoso foi ferido e, com ele, foi apreendida uma pistola.

Os quatro feridos eram pessoas que estavam na galeria e que foram atingidas "por estilhaços de disparos involuntários de uma carabina Taurus CT .40, utilizada por um dos policiais", conforme informou a Polícia Militar. O ladrão e as vítimas foram levados para o Hospital Miguel Couto.

A PM informou que o comando do batalhão determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o caso.

