Disque Denúncia do Rio recebe dez denúncias sobre a morte de Marielle

RIO - O serviço Disque Denúncia do Rio de Janeiro recebeu ao longo de quinta-feira, 15, dez ligações com informações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. O conteúdo dessas ligações não foi divulgado - o serviço garante o anonimato e transmite as informações exclusivamente à polícia.

O Disque Denúncia divulgou nesta quinta um cartaz em que pede informações que ajudem a descobrir quem matou Marielle e Anderson. Não há recompensa pelas eventuais informações.

O cartaz traz a foto das duas vítimas e as informações para contato. Quem tiver qualquer informação pode informar pelos seguintes canais: 1) Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; 2) Central de Atendimento do Disque Denúncia: (21) 2253-1177; 3) através do Facebook (www.facebook.com/procurados.org); e 4) pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

O caso

A Polícia Civil do Rio trabalha com a hipótese de execução para a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), ocorrida na noite de quarta, na região central do Rio. Nesta quinta-feira, 15, uma multidão foi às ruas no Rio e em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Recife para cobrar justiça, e houve forte mobilização nas redes sociais. Ativista de direitos humanos, Marielle levou quatro tiros quando voltava de uma reunião com o motorista Anderson Pedro Gomes e uma assessora parlamentar. Gomes também morreu.