Dois dias após morte de idoso, polícia faz nova operação na Vila Kennedy

RIO - A Polícia Militar fez uma nova operação na manhã desta terça, 6, na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local, com o apoio de um veículo blindado. De acordo com balanço parcial da operação, um adolescente foi apreendido e foram recuperados uma pistola de brinquedo, um rádio transmissor e algumas drogas. Dois carros roubados também foram recuperados. Não houve registro de confronto.

+++ Sem militares, idoso morre vítima de bala perdida na Vila Kennedy

No último sábado, o Exército fez uma operação na comunidade para retirar barricadas colocadas por traficantes nas principais vias, impedindo a circulação. No dia seguinte, no entanto, os traficantes já haviam colocado as barricadas novamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Tráfico da Vila Kennedy recoloca barricadas, cinco horas após ação de militares

No domingo, policiais foram atacados na Vila Kennedy e houve tiroteio. Uma mulher foi baleada, mas não corre risco de morte. No mesmo dia à noite, no entanto, o aposentado Valdir Vieira da Silva, de 66 anos, foi baleado na nuca quando estava sentado na porta de casa e morreu.

+++ Forças Armadas fazem 4ª operação na Vila Kennedy com 1.400 homens