Dois motoristas do Uber são mortos a tiros no Rio

Dois motoristas do aplicativo de carona paga Uber foram assassinados no Rio no fim de semana. Iuri Martins Pereira Alcântara, de 24 anos, foi morto no centro de Niterói, no Grande Rio, na noite de sábado. Na madrugada domingo, Marcos Vinícius de Oliveira Leite, de 42 anos, foi assassinado a tiros em Campinho, na zona oeste do Rio. Os crimes não têm ligação.

Alcântara se envolveu em uma discussão com um motorista de vans, na quinta-feira, 18. Ele havia parado seu veículo no local usado como ponto pelos motoristas. Na noite de sábado, Alcântara estava em um bar, quando foi abordado por Mayk Frem dos Santos, de 38 anos. Ele queria saber se o motorista de Uber havia estacionado seu carro novamente no ponto. Diante da confirmação de Alcântara, Santos atirou. O rapaz morreu na hora. O delegado Tiago Dorigo, da Delegacia de Homicídios de Niterói, pediu a prisão preventiva de Santos. Ele está foragido.

Na madrugada de domingo, 21, Marcos Vinícius de Oliveira Leite ligou para casa e avisou que estava voltando de uma corrida ao Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. Como ele não chegava, a família procurou a polícia. O corpo dele foi encontrado dentro de seu carro, com marcas de tiros. Desempregado havia três meses, o ex-mecânico havia começado a dirigir para a Uber. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.