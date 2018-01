Dois policiais ficam feridos em ações na zona norte do Rio

RIO - Um policial militar foi baleado em uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado, 10, na zona norte do Rio. O incidente ocorreu na Avenida Edgard Romero, bairro de Madureira. Na sexta-feira, 9, outro PM foi atingido durante uma troca de tiros no Complexo do Alemão, também na zona norte.

O roubo em Madureira aconteceu em frente à estação BRT Otaviano. Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, de Rocha Miranda, foram acionados pelo telefone 190 e encontraram o policial já baleado. A vítima foi levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, zona norte da cidade, onde segue internada em estado grave, informou a corporação em nota.

Já o incidente do Complexo do Alemão ocorreu na noite de sexta-feira, quando policiais que faziam patrulhamento na Praça do Índio teriam sido atacados por criminosos, segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília. Durante o confronto, um policial da UPP Vila Cruzeiro, que dava apoio ao policiamento na região, foi ferido por estilhaços e socorrido para a UPA do Alemão. Ele foi medicado e liberado em seguida. A ocorrência foi registrada na 45ª Delegacia de Polícia, Complexo do Alemão.