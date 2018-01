Dois policiais são baleados e morrem no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Dois policiais militares morreram na manhã desta sexta-feira, 15, em Madureira, subúrbio do Rio, após serem atacados por bandidos armados com fuzis. Um outro policial ficou ferido no Morro da Mineira.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o Sargento Ezequias Veríssimo dos Santos Filho e o cabo Marcio Passos Barcelos seguiam para o Batalhão de Olaria para abastecer a viatura quando foram atacados por vários bandidos, em frente ao Morro do Cajueiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os criminosos, segundo informações ainda não confirmadas, estariam assaltando um caminhão de uma empresa de cigarros. Após atirarem com fuzis contra os policiais, os bandidos fugiram em direção ao Morro da Serrinha.

Os policiais foram levados feridos para os hospitais Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no subúrbio, e Getúlio Vargas, na Penha, também no subúrbio, mas morreram antes de chegar.

Bope

Policias do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) estão realizando desde o começo da manhã de hoje, uma operação no Morro da Mineira. Houve confronto com bandidos.

O capitão Leandro Xavier Maia foi atingido por quatro tiros nas pernas e nos braços e socorrido ao Hospital da Polícia Militar, sem correr risco de morte, segundo a PM. Um suspeito, conhecido como Skol, foi atingido e morreu no local. Com ele foi apreendido um fuzil AK 47.