Produtores culturais são esfaqueados em assalto em Ipanema

RIO - Dois produtores culturais foram esfaqueados no fim da noite desta quinta-feira, 7, próximo à Praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu por volta das 22h30, na altura da Rua Farme de Amoedo. De acordo com testemunhas, as vítimas reagiram a uma tentativa de assalto praticada por dois bandidos.

Thiago Ramires da Costa, de 28 anos, foi atingido por pelo menos três facadas, uma no peito, em um dos ombros e na barriga. Já Vinícius Soares, de 30, foi atingido por uma facada nas costas e por uma pedrada no rosto.

Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Soares teve alta durante a madrugada. Costa terá que passar por uma cirurgia. A faca utilizada no crime foi abandonada no local pelos criminosos, que fugiram. As investigações estão sendo feitas pela 14ª Delegacia de Polícia (Leblon).